İSRAİL’İN GAZZE KATLİAMINDA 20. GÜN! A Haber savaşın en sıcak noktasında

ATA GÜNDÜZ KURŞUN/ Saat 13.30 itibarıyla yaşananlar: Bizler şu anda Aşkelon'dayız. Burası Hamas'ın hedefinde olan kentlerden bir tanesi. İsrail burayı boşalttı ve burada sürekli olarak askeri hareketlilik var. Buraya Gazze sınırı 13 KM uzaklıkta. Buradan topçu atışları duyulabiliyor. Hamas'ın dün gece Aşkelon ve Zikim'e yönelik roketli saldırıları oldu. Ancak İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından roketler imha edildi. Buradan geçen bir roket Tel Aviv'e isabet etti. Hamas direnmeye devam ediyor. İsrail ise sivillere yönelik katliamını sürdürüyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Sadece İsrail değil ABD ve tüm Avrupa ülkeleri bir olmuş ve tümü silah güçleriyle Gazze'ye ölüm yağdırıyor. İnsanlar yardım etmesi geren Birleşmiş Milletler yardım çığlığı atıyor. Bu durum gerçekten çok acı. Şu anda Gazze'nin nüfusunun yüzde 70'i yerinden edildi. Gazze'nin yüzde 30'u yok edilmiş durumda. İsrail Hamas ile mücadele adı altında Gazze'de katliam yaptı. Burada yıkılan binalar masum sivillerin yaşadığı binalardı.