İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 20. GÜN! A Haber savaşın en sıcak noktasında
İşgalci İsrail’in Gazze’de yaşayan sivillere yönelik savaşında 20. güne girildi. Katil İsrail’in tankları dün gece Gazze’ye girip yine sivilleri hedef aldıktan sonra bölgeyi terk etti. Havadan-karadan ve denizden abluka altındaki Gazze’de ölenlerin sayısı 7 bine yaklaştı. Savaşın sıcak bölgelerinden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.
İsrail-Hamas çatışmasında 20. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Dün gece saatlerinde tanklarla Gazze'ye girdi ve bir türlü tespit etmeyi başaramadığı Hamas hedeflerine ateş açtı. Ancak yine sivilleri vurdu.
Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinin terk edilmesi yönünde baskı yapmasının savaş suçu sayılabileceğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelere ilişkin ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi.
Katil İsrail savaş uçaklarının dün yine Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gazze'ye her an bomba yağmaya devam ediyor. A Haber ekipleri savaşın sıcak bölgelerinden gelişmeleri aktardı.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 16.00 itibarıyla yaşananlar: Burada dakikalardır topçu atışları ve obüs atışları yapılıyor. Buna karşılık Hamas'ın da bir misillemesi oldu. Aşkelon, Aşdod ve Zikkim bölgelerine füze saldırıları düzenlendi. Buralardan peş peşe dumanlar yükseldi. Zikkim bölgesi Kassam Tugayları'nın sızma operasyonu gerçekleştirdiği bir bölge. Gazze şeridinin kuzeyinde yoğun bir toz dumanı görünüyor. Daha önce ayakta gördüğümüz binaları İsrail saldırılarında sonra yıkık olarak ekrana getiriyoruz.
EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 13.10 itibarıyla yaşananlar: Şu anda biz Gazze sınır hattındayız ve bombardıman devam ediyor. Artık burayı herkes ezberledi. Bombaların hedefi olan yer Beyt Hanun bölgesi. Burası dünden beri aralıksız olarak bombalanıyor. İsrail askerleri dün ilk kez tanklarla Gazze'ye girdi. Aslında İsrail 10 gündür Gazze'ye yönelik olarak gir çık operasyonları yapıyor ama bu kez tanklarla girdi. İsrail gece boyunca 250 hedefi vurmaya devam etti. Gazze'deki operasyon alt yapıya yönelik oldu ve yine sivil hedefler vuruldu.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN/ Saat 13.30 itibarıyla yaşananlar: Bizler şu anda Aşkelon'dayız. Burası Hamas'ın hedefinde olan kentlerden bir tanesi. İsrail burayı boşalttı ve burada sürekli olarak askeri hareketlilik var. Buraya Gazze sınırı 13 KM uzaklıkta. Buradan topçu atışları duyulabiliyor. Hamas'ın dün gece Aşkelon ve Zikim'e yönelik roketli saldırıları oldu. Ancak İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından roketler imha edildi. Buradan geçen bir roket Tel Aviv'e isabet etti. Hamas direnmeye devam ediyor. İsrail ise sivillere yönelik katliamını sürdürüyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Sadece İsrail değil ABD ve tüm Avrupa ülkeleri bir olmuş ve tümü silah güçleriyle Gazze'ye ölüm yağdırıyor. İnsanlar yardım etmesi geren Birleşmiş Milletler yardım çığlığı atıyor. Bu durum gerçekten çok acı. Şu anda Gazze'nin nüfusunun yüzde 70'i yerinden edildi. Gazze'nin yüzde 30'u yok edilmiş durumda. İsrail Hamas ile mücadele adı altında Gazze'de katliam yaptı. Burada yıkılan binalar masum sivillerin yaşadığı binalardı.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Yarın savaşın başlangıcından itibaren 3. Cuma olacak. Bu yönde çağrılar var ancak Batı Şeria'da İsrail saldırılarına devam ediyor ve orada da ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Batı Şeria'dan Kudüs'e giden yollat kapatıldı ve her biri topraklarla örtülmüş durumda. Dünden beri Gazze'ye yönelik bombardıman devam ediyor. Bizler şu anda Gazze'nin kuzey kesimini gören bir noktadayız. Top atışı sonrasında Gazze'den yeniden dumanlar yükseliyor. İsrail dün akşam yine bir kara saldırısı gerçekleştirdi. Bu kara saldırısına tanklar da dahil oldu. Gazze'nin altyapısı hedef alındı. Dün akşam kameralar karşısına geçen Netanyahu kara harekatına hazır olduklarını ve sivillerin güneye gitmesi gerektiğini söyledi ancak güney kesimlerde vurulmaya devam ediliyor. Netanyahu halka silahlanın çağrıları da yapıyor. Şu anda kadar 20 bin silah dağıtıldı. Sivil birlikler oluşturuyorlar.
İsrail özellikle Beyt Hanun bölgesini hedef alıyor. Burada Endonezya Hastanesi yer alıyor. Hastanenin çevresi sürekli olarak hedef alınıyor. Artık bu hastanede yakıt kalmadı ve sağlık hizmeti verilemiyor. İsrail bu hastanenin çevresini sürekli olarak vurmaya devam ediyor. Bu hastanede prematüre bebekler de var. Tüm bunların yanında Gazze'de 3 bin 150 kişide salgın hastalıklar tespit edildi. Bölgede kara saldırıları düzenleyen İsrail ordusu rehine sayısının 224 olduğunu açıkladı. Dün sığınak delici bombalar atıldı. Hamas'ın tünellerine yönelik bir saldırı olarak yorumlandı.
EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Bölgede değişen bir şey yok. Bir şeyin de değişeceğini düşünmüyoruz. Dün ABD Başkanı Biden Gazze'de ölenlerin sayısını inandırıcı bulmadığını söyledi. Burada 6 binden fazla ölen varken 17 bin yaralı tedavi edilmeye çalışırken herhangi bir basın mensubunun ölmesini umursamazlar. İsrail bir basın mensubunun ailesini yok etti ancak bunun yankıları belli. Ancak bir bomba ya da roket sınırda görev yapan gazetecilere gelmesi halinde İsrail bunu bir propagandaya çevirebilir ve "Hamas gazetecileri vurdu" diyerek hareket edebilir. Artık gazetecilerin bölgede görev yapması zor hale geldi. İsrail bir bölge belirledi ve sadece oradan yayın yapabiliyoruz. Aşkelon yada başa bir yerde durup yayın yapmaya izin vermiyorlar.
İsrail'in basına yönelik bir tavrı var. Gün boyu İsrail Gazze'ye bomba atıyor zaman zaman Hamas misilleme yapıyor. Eğer burada basın mensuplarının olduğu yere bir roket düşerse İsrail bunu kullanabilir. Çünkü İsrail terör örgütüne yönelik bir mücadele sürdürdüğü ifade ediyor. Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. Basına yönelik bir durum olursa Batı2nın görmek istediği gibi durumlar ortaya çıkabilir. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının son bulacağını düşünmüyorum dün çok yoğun bir bombardıman vardı. Dün kuzeydeki en büyük hastanelerden bir tanesi Endonezya Hastanesi'ydi. Artık yakıtı kalmadı ve tamamen iflas etti. Yaralıları tedavi edemiyor, dün bu hastanenin etrafı yoğun şekilde hedef alındı. Hastaneler sadece tedavi amacı ile kullanılmıyor aynı zamanda sivillerin sığındığı bir yer.
İsrail bölgenin en güvenilir yerleri olarak bilinen BM okullarını bile vurdu. BM'nin Gazze'de 150 tesisi var ve 600 binden gazla kişi buralara sığınmış durumda ve kapasitesinin 4 katı ile buralar ayakta kalmaya çalışıyor aynı zamanda İsrail tarafından hedef alınıyor. İsrail BM'nin 40'dan fazla tesisini kullanılamaz hale getirdi. BM görevlileri bugün Gazze'nin kuzeyinden ayrılmak için bir araya gelecekler ve buna karar verecekler. Yani artık Gazze'nin kuzeyinde artık BM'den de söz edemeyeceğiz. İsrail için bir sivil hassasiyeti yok. Refah'tan yakıt TIR'ı girdiği söyleniyor ama Gazze'de hastanelere ulaşan bir yakıt yok. BM'nin bölgeden çıkmasıyla yardımların nasıl olduğundan da haberimiz olmayacak.
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