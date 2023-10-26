Kassam Tugayları açıkladı: İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurduk
Filistin'de büyük bir direniş sergileyen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu. Helikopterin "SAM-7" füzesiyle vurulduğu bildirildi.
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.
İSRAİL HELİKOPTERİ "SAM-7" İLE VURULDU
Açıklamada, "Kassam Tugayları, el-Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı." ifadesine yer verildi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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