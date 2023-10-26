İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019'da Başkan Erdoğan BM'nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

Küresel krizlerde hiçbir varlık gösteremeyen Birleşmiş Milletler (BM), 75 yıl boyunca İsrail aleyhine 201 karar verdi. Parkta oynayan çocukları katleden, hastaneleri bombalayan İsrail'e yönelik yaptırım kararları, ABD'nin 50'ye yakın vetosuyla mümkün olmadı. Hatta uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle en ufak bir cezaya dahi çarptırılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor. Bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada." sözleriyle BM'nin işlevsizliğine dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 07:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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