27 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019'da Başkan Erdoğan BM'nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019'da Başkan Erdoğan BM'nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

Küresel krizlerde hiçbir varlık gösteremeyen Birleşmiş Milletler (BM), 75 yıl boyunca İsrail aleyhine 201 karar verdi. Parkta oynayan çocukları katleden, hastaneleri bombalayan İsrail'e yönelik yaptırım kararları, ABD'nin 50'ye yakın vetosuyla mümkün olmadı. Hatta uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle en ufak bir cezaya dahi çarptırılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor. Bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada." sözleriyle BM'nin işlevsizliğine dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 07:44
  • 1
  • 23
İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019’da Başkan Erdoğan BM’nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

75 yıl önce kurulan İsrail'in işgal ve zulüm politikaları, Birleşmiş Milletler (BM) gündeminden hiç düşmedi. Birleşmiş Milletler, toplamda 201 kez İsrail aleyhine karar verdi.
Fakat İsrail'e yönelik yaptırım kararlarının uygulanması, ABD'nin vetoları nedeniyle mümkün olmadı. Veto hakkını en çok Filistin meselesinde kullanan ABD, 50'ye yakın karar tasarısını reddetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019’da Başkan Erdoğan BM’nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

'İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR'

Filistin ile ilgili ilk kararını 1947'de veren Birleşmiş Milletler, Filistin toprakları üzerinde iki ayrı devlet kurulmasını onayladı.
Ama bu karar, Arap-İsrail Savaşı nedeni ile uygulanamadı. Ülkesinden sürgün edilen Filistinlilerin topraklara geri dönmesine yönelik bir karar daha alındı.

  • 3
  • 23
İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019’da Başkan Erdoğan BM’nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

Fakat bu karar da hiçbir zaman hayata geçmedi. BM; 1967'de İsrail'in Filistin topraklarından çıkmasını istedi. Bu da mümkün olmadı.
Bir başka kararda ise İsrail'in barış istemediği, tüm toplumların İsrail'e karşı tavır alması gerektiğini ifade edildi. İsrail devleti, BM'nin bu kararıyla ilgili açıklama dahi yapmadı.

  • 4
  • 23
İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019’da Başkan Erdoğan BM’nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

BİR ÜLKE İTİRAZ EDERSE KARAR ÇIKMIYOR

Düzinelerce BM kararını çiğneyen İsrail, uluslararası hukuku ihlal ettiği halde en ufak bir cezaya çarptırılmadı.
Gazze'deki katliama yönelik harekete geçmeyen BM'nin 193 üyesi bulunuyor fakat 5 daimi üye (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) ülkeden biri itiraz edince, bağlayıcı karar çıkamıyor.

  • 5
  • 23
İsrail katlediyor Birleşmiş Milletler izliyor! 2019’da Başkan Erdoğan BM’nin işlevsizliğine dikkat çekmişti: Ne işe yarıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor.
Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. Bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada." sözleriyle BM'nin işlevsizliğine dikkat çekmişti.