Katil İsrail’in tarihle örtüşmeyen yalanları A Haber’de çürütüldü: Yahudilerin eline geçen toprak yüzde 1’i bulmaz

Yahudiler İngiltere'nin himayesi tarafından Filistin'de bir devlet kurmak için 100 yıl önce ortaya çıktılar ve günümüze kadar geldiler. İngiltere 19. Yüzyılda o dönemde bazı protestan gruplar ile birlikte Yahudileri toprak vaadiyle örgütledi ve 1. Dünya Savaşı'nda bizim aleyhimize kullandı.

1881'den itibaren Yahudiler bu tarafa göç etmeye başladılar. Yahudiler tarih boyunca başlarına gelen her büyük felaketi Mesih'in gelişi olarak görürler.