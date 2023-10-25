Katil İsrail'in tarihle örtüşmeyen yalanları A Haber'de çürütüldü: Yahudilerin eline geçen toprak yüzde 1'i bulmaz
Katil İsrail'in tarihi gerçeklerle örtüşmeyen Yahudiler Filistin topraklarını satın aldı yalanı A Haber ekranlarında çürütüldü. Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Filistinlilerin Yahudilere birçok toprak sattığına ilişkin abartılı iddialar hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Filistinlilerin Yahudilere birçok toprak sattığına yönelik abartılı iddiaları A Haber ekranlarında çürüttü.
İşte Erhan Afyoncu'nun açıklamalarına yer alan satır başları:
Bugünkü gördüğümüz netice 100-150 yıl önce çıkan hadiselerin sonucu. Bugün dünyanın birçok yerinde olan problemin sebebi İngiltere'dir. Filistin meselesi dahil bunların çoğunun temelinde İngiltere'nin emperyalist sömürgeci arzuları yatar.
Yahudiler İngiltere'nin himayesi tarafından Filistin'de bir devlet kurmak için 100 yıl önce ortaya çıktılar ve günümüze kadar geldiler. İngiltere 19. Yüzyılda o dönemde bazı protestan gruplar ile birlikte Yahudileri toprak vaadiyle örgütledi ve 1. Dünya Savaşı'nda bizim aleyhimize kullandı.
1881'den itibaren Yahudiler bu tarafa göç etmeye başladılar. Yahudiler tarih boyunca başlarına gelen her büyük felaketi Mesih'in gelişi olarak görürler.
Bugünkü Filistin'de 1880'lerde 430 bin Müslüman, 35 bin Yahudi, 55 bin Hristiyan var. Yahudilerin nüfusu o dönemde Hristiyanlardan bile daha azlar Filistin topraklarında….
1492'den itibaren İspanya'da katledilen Yahudileri aldık topraklarımıza yerleştirdik. 2. Abdülhamito o dönemde "Yahudiler 100-150 haneyi geçmemek üzere imparatorluğun farklı ülke topraklarına yerleşebilirler ancak Kudüs'e yerleşemezler" demiştir. Bu yasaklanmıştır. Özellikle yabancı Yahudilere toprak satışı yasaklanmıştır.
Ancak mahalli bazı yöneticilerin para ile satın alması sonucunda kısmi toprak satışı olmuştur. Ancak bu abartılıyor. 1900 yılında Yahudilerin eline geçen toprak miktarı bütün Filistin'in yüzde 0,73'üdür, yani yüzde 1 bile değildir.
Toprak satışında da mesele şu orada rüşvet yine yerel yöneticiler var. Çünkü daha önce hiç Kudüs bölgesinde Yahudilerin elinde hiç toprak yoktur. 1945'e gelindiğinde bile Yahudilerin elindeki toprak miktarı yüzde 5,5 civarındadır. 1948'de devlet kurulmasından itibaren Filistinlileri sürdüler ve o topraklara el koydular…
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