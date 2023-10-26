28 Ekim 2023, Cumartesi
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İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 20. GÜN! A Haber savaşın en sıcak noktasında
İşgalci İsrail’in Gazze’de yaşayan sivillere yönelik savaşında 20. güne girildi. Katil İsrail’in tankları dün gece Gazze’ye girip yine sivilleri hedef aldıktan sonra bölgeyi terk etti. Havadan-karadan ve denizden abluka altındaki Gazze’de ölenlerin sayısı 7 bine yaklaştı. Savaşın sıcak bölgelerinden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.