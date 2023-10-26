Türkiye'den Avrupa'yı sarsacak İsrail hamlesi! Başkan Erdoğan açıkladı doğal gaz projesi durduruldu
Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı katliama karşı durarak İsrail'e planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber, İsrail ile yapılacak doğal gaz projesi de durduruldu. Türkiye'nin bu stratejik hamlesi Avrupa'yı da derinden etkileyerek, İsrail gazının Rus gazına alternatif olmasının önüne geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail çıkışının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın önümüzdeki ay İsrail'e yapacağı ziyaret iptal olurken, iki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda yürütülen proje de durduruldu.
Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından yaptığı "İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal; gitmeyeceğiz. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi ama şimdi maalesef o da olmayacak" açıklamasının ardından, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini görüşmek için önümüzdeki ay İsrail'e yapacağı ziyaret iptal olurken, iki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda yürütülen proje de durduruldu.
AVRUPA DA ETKİLENECEK
İsrail ile Türkiye arasında bir süredir yapılan temaslar kapsamında, İsrail gazının Türkiye'ye gelmesi, bir kısmının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi gündemdeydi.
Bakan Bayraktar, bu kapsamda İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüşürken, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görmesinde de iki ülke arasındaki gaz işbirliği projesi gündeme gelmiş, Türkiye ve İsrail enerji bakanlarının kasım ayında İsrail'de bir araya gelmesi ve işbirliğini müzakere etmesi niyeti ortaya konmuştu. İsrail ziyaretinde enerji bakanlarınının görüşmesinin yanı sıra, doğal gaz konusunda faaliyet yürüten enerji şirketleriyle de temas gündemdeydi.
RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI ENGELLEYECEKTİ
Milliyet'in haberine göre iki ülke arasında İsrail doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi öncelikli alan olarak belirlenirken, diğer enerji alanlarında da ikili işbirliği gündemdeydi. Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova gibi ülkelerle yaptığı doğal gaz ihraç anlaşmalarında da İsrail gazı potansiyel kaynaklardan birisi olarak değerlendiriliyordu. İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi projesinin, Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığını engellemek isteyen ABD tarafından da önemli bir alternatif olarak görüldüğü belirtiliyordu.
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