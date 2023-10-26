Türkiye’den Avrupa’yı sarsacak İsrail hamlesi! Başkan Erdoğan açıkladı doğal gaz projesi durduruldu

RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI ENGELLEYECEKTİ

Milliyet'in haberine göre iki ülke arasında İsrail doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi öncelikli alan olarak belirlenirken, diğer enerji alanlarında da ikili işbirliği gündemdeydi. Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova gibi ülkelerle yaptığı doğal gaz ihraç anlaşmalarında da İsrail gazı potansiyel kaynaklardan birisi olarak değerlendiriliyordu. İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi projesinin, Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığını engellemek isteyen ABD tarafından da önemli bir alternatif olarak görüldüğü belirtiliyordu.

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