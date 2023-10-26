İsrail'den tanklarla propaganda oyunu! ABD'li komutandan itiraf: Paramparça oldular
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanı emekli Albay Douglas Macgregor, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'ye gizli bir operasyon yaptığını ancak başarısız olduklarını söyledi, operasyonda "Paramparça oldular" ifadelerini kullandı. Peki sivil katliamı yapan İsrail ile onun destekçi ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin değerlendirdi.
İsrail ordusu kara kuvvetlerinin gece boyunca Gazze'ye büyük bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonun çatışmanın sonraki aşamalarına hazırlık olduğu ifade edildi. İsrail ordusuna ait tankların ve piyadelerin Hamas'a ait noktaları vurduğu belirtildi. İsrail güçlerinin operasyon ardından Gazze şeridinden çıktığı ve İsrail topraklarına geri döndüğünün de altı çizildi.
İsrail "karadan girdik" diye propaganda yaparken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanı emekli Albay Douglas Macgregor, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'ye gizli bir operasyon yaptığını ancak başarısız olduklarını söyledi. Operasyonda "paramparça oldular" ifadelerini kullandı.
Bunun yanında İsrail'in piyadeleri yaklaşık olarak 10 gündür tanklarla Gazze şeridine girip Hamas hedeflerini ve tünellerin yerini belirlemeye çalışıyor ancak şu ana kadar bu konuda bir yol almış değiller. 10 gündür yapılan "gir-çık" operasyonlarında saddece rehinelerin sayısının 222 olduğunu tespit edebildiler. İsrail istihbaratı ne Hamas'ın tünellerini ne de Hamas'ın roket attığı bölgeleri bulma konusunda bir aşama kaydedemedi. Bu nedenle kara harekatı için ABD'den izin beklerken tanklarla ve piyade birlikleri ile Gazze şeridine girip yine sivil bölgeleri hedef aldı ve paylaştığı görüntülerle propaganda yaptı.
İsrail kamuoyuda 7 Ekim'de yapılan Aksa Tufanı operasyonunu önceden haber alamayan sözde dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı MOSSAD'a tepki gösteriyor. İsrail'de ordu ve yönetim arasında kara harekatı arasında çatışmalar olduığu bazı generallerin "büyük kayıplar" verileceği için operasyonun yapılması için karşı çıktığı dünya basınına sızan haber arasında yer alıyor. Şu anda kadar Batı'dan 50 kargo uçağı kadar mühimmat ve silah desteği alan İsrail'in kara saldırısı için sözde görüntülerle propaganda çalışamaları yapıyor ve yine sivil noktaları vuruyor.
İSRAİL KARA SALDIRISI YAPACAK MI? Sivil katliamı yapan İsrail ile onun destekçi ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin değerlendirdi.
İsmail Hakkı Pekin: Burada hedef olarak Hamas'ın bölgeden atılması ortaya konuyor. Bunun söylenmesi demek mutlaka kara harekatının olacağı anlamına gelir. Kara harekatı olmadan karşılıklı savaşmadan Hamas'ı bölgeden çıkarmazlar. Hava bombardımanı zarar verebilir, yaşam şartlarını zorlaştırabilir zırh delici bombalarla belki Hamas'ın işi zorlaştırılabilir ama Hamas'ın bölgeden atılması hedefi ancak kara harekatı ile mümkündür. Havadan yapılacak harekatla Hamas'ı bölgeden çıkarmak mümkün değil.
Meskun mahal çatışmaları yaşanacak ve bu İsrail için zor. Ve bunun altında en az meskun mahal kadar bir yapının olduğu tüneller var. İsrail ordusu buraya girdiği zaman göğüs göğüse muharebe edecek. Tünelelrin keşiflerinin yapılması lazım ancak bunu yapamıyorlar ve İsrail'in kaybı çok fazla olur. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanı emekli Albay Douglas Macgregor söylediğin de bunu gösteriyor. İsrail bunu denedi ama püskürtüldü. Şimdi hazırlık peşindeler; ABD bölgedki tüm üslerini güçlendiriyor.
ABD şimdi Musul ve Felluce'de harekatlara katışmış General Glynn'i buraya gönderdi ama Gazze ama buralar farklı yerler. Burada tüneller var. Felluce'de çok fazla insanı havadan vurarak öldürdüler. Ancak burada uzun yıllardır bölgede olan bir Hamas var. İsrail'in kara harekatı için çok fazla zayiatı olacak. Gazze, İsrail'in Vietnam'ı olur. Bataklığa saplanıp buradan çıkamazlar. Bu yüzden daha fazla bombalama olabilir. Maalesef çok daha fazla sivili öldürecekler. Umarım kimyasal silah kullanmazlar. Bu da ihtimaller arasında. Beyaz fosfor kullandılar, umarım kimyasal silah kullanmazlar. İsrail'in zorlandığı zaman ne yapacağını kestirmek zor. Onlar Saddam'a "kimyasal kullandı" diye iftira attılar ama asıl onların elinde bu silahlar var.
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