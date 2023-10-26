İsrail’den tanklarla propaganda oyunu! ABD’li komutandan itiraf: Paramparça oldular

ABD şimdi Musul ve Felluce'de harekatlara katışmış General Glynn'i buraya gönderdi ama Gazze ama buralar farklı yerler. Burada tüneller var. Felluce'de çok fazla insanı havadan vurarak öldürdüler. Ancak burada uzun yıllardır bölgede olan bir Hamas var. İsrail'in kara harekatı için çok fazla zayiatı olacak. Gazze, İsrail'in Vietnam'ı olur. Bataklığa saplanıp buradan çıkamazlar. Bu yüzden daha fazla bombalama olabilir. Maalesef çok daha fazla sivili öldürecekler. Umarım kimyasal silah kullanmazlar. Bu da ihtimaller arasında. Beyaz fosfor kullandılar, umarım kimyasal silah kullanmazlar. İsrail'in zorlandığı zaman ne yapacağını kestirmek zor. Onlar Saddam'a "kimyasal kullandı" diye iftira attılar ama asıl onların elinde bu silahlar var.

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