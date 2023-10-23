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İsrail-Hamas savaşında 17. Gün! A Haber çatışma bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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İsrail-Hamas savaşında 17. Gün! A Haber çatışma bölgesinde

İşgalci İsrail'in katil ordusunun çocuklarla savaşında 17. Güne girildi. İsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü ve eşi benzeri görülmemiş hava saldırısı düzenledi. Gazze'ye her saniye bomba yağdı. İsrail katliam yaptı, sivillerin sığındığı mülteci kamplarını bile vurdu. Kudüs Hastanesi’nin çevresinde birçok noktayı vurdu. Savaşın ilk gününden beri bölgede olan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.

İşgalci İsrail ordusu dün gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerine şimdiye kadarki en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Nerdeyse saniyede bir bombanın atıldığı şehirde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Katil İsrail uçakları Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırılarının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Su ve elektrik kesildi, ekmek bulmakta zorluk çekiliyor. Savaşın ilk gününden itibaren bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri anlık olarak aktarıyor.

Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Dün gece 17 günüdür yaşanan bombardımanların en yoğunun yaşandı. İsrail ordusu böyle bir açıklama yapmıştı ve beklenen bir geceydi. Çok yoğun bir bombardıman yapıldı ve mülteci kamplarının bulunduğu noktalar hedef alındı. Hem kuzey hem de güvenliği olduğu söylenen güney vuruldu. Katil İsrail, 4 bin yaralının tedavi gördüğü 12 bin insanın sığındığı Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istemişti. Yine hastanenin çevresi hedef alındı. İsrail, Gazze'de bulunan 25 hastane için uyarılar yapmaya devam ediyor. Zaten bölgedeki hastaneler sağlık işlevini yerine getiremiyor. İnsanların sığındığı bir çatı olmuştu ama 25 hastane içinde İsrail "vuracağız" uyarıları yapıyor.

En büyük mülteci kampı olan Cibaliye 7 defa vuruldu. Daha önce evleri vurulan ve yıkılan insanlar kendileri için yapılan konutlarda kalıyor ve işte İsrail'in onların evlerini bir kez daha vuruyor. İsrail dün gece 4 tane mülteci kampını vurdu. İsrail ateşkes olmayacağını ve daha fazla saldıracağını açıklamaya devam ediyor. Hafta sonu Refah'tan yardım tırlarının girişi başladı. Ancak bunların yerine ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Hastanelerde yakıt tükendi; küvezlerdeki bebekler, kronik hastalar ölüme mahkum edildi. İsrail bebekleri, çocukları terör unsuru sayacağını açıkladı.

Dün Han Yunus bölgesinde Kassam Tugayları ile İsrail ordusu yüz yüze geldi. Sızma operasyonunda Kassam Tugayları 2 buldozer ve bir tankı yok etti. İsrail buldozerlerini yenilmez olarak tanımlıyor. Bölgede kurulan barikatları ve EYP'leri yok etmek için kullanılıyor ama bunlar dün yok edildi. ABD karar saldırısını ertelemesi gerektiğini söyledi tün bunlar ABD basınına yansıdı. 1,7 milyon insan yerinden edildi. İnsanların evleri yıkıldı artık kaçacakları ya da gidecekleri bir yer yok. Bölgeye gelen her Batılı lider ya da ABD'li yetkili, İsrail'in sırtını sıvazlıyor.

Katil İsrail’in çocuklarla savaşı KATİL İSRAİL'İN ÇOCUKLARLA SAVAŞI
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