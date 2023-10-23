İsrail-Hamas savaşında 17. Gün! A Haber çatışma bölgesinde

Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Dün gece 17 günüdür yaşanan bombardımanların en yoğunun yaşandı. İsrail ordusu böyle bir açıklama yapmıştı ve beklenen bir geceydi. Çok yoğun bir bombardıman yapıldı ve mülteci kamplarının bulunduğu noktalar hedef alındı. Hem kuzey hem de güvenliği olduğu söylenen güney vuruldu. Katil İsrail, 4 bin yaralının tedavi gördüğü 12 bin insanın sığındığı Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istemişti. Yine hastanenin çevresi hedef alındı. İsrail, Gazze'de bulunan 25 hastane için uyarılar yapmaya devam ediyor. Zaten bölgedeki hastaneler sağlık işlevini yerine getiremiyor. İnsanların sığındığı bir çatı olmuştu ama 25 hastane içinde İsrail "vuracağız" uyarıları yapıyor.