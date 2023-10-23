İşgalci İsrail’in planı ne? Bölgede savaş çıkarma planı mı var? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi
İsrail'in kara saldırısının başlamasının 3 ay kadar sürebileceği açıklandı. ABD, Orta Doğu’ya “Thaad Bataryası” ve yeni “Patriot” taburları konuşlandırılacağını açıkladı. İsrail bir Mısır mevziisini vurdu daha sonra “yanlışlıkla hedef alındı” açıklaması yapıldı. Bunun yanında İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 aşamalı yok etmek planı var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Tahran'ı ziyaret edecek. Bölgedeki gelişmeler bize neyi gösteriyor? İsrail neden süreci uzatıyor? İsrail'in Gazze 3 aşamalı planı ne? İsrail-Hamas çatışmaları bölgeye yayılır mı? Hizbullah İsrail’e saldırırsa savaş İran'a sıçrar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.
İsrail-Hamas savaşından 17 güne girildi. İşgalci İsrail'in katil ordusunun çocuklarla savaşı sürüyor. İsrail ordusu Gazze sınırına yüzlerce tank ve zırhlı araç sevk etti. Bir yandan da havadan ve denizden bombalıyor. Obüslerle de vuruyor. Kara harekatı bekleniyor günlerdir.
Bir yandan da İsrail'den İran'a tehdit geldi. İsrail Ekonomi Bakanının açıklamaları var ve savaşın yayılabileceği sinyalini verdi. Gazze'de önümüzdeki 3 günün çok kritik olduğu açıklandı. Kalan 3 günlük yakıt bitince su, çalışan hastane ve fırın olmayacak.
Gazzeliler ölüme mi terk ediliyor? Göçe mi zorlanıyor? Amaç ne? İsrail'in planı ne olabilir? İsrail kara harekatından vaz mı geçti? Bu savaş nasıl durur? Bölgede doğu-batı bloğu mu oluşuyor? Rusya da çatışamaya dahil olur mu? Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
Prof. Dr. Burak Küntay: Bazen böyle yoğun süreçlerde çok gerekli bilgiler konuşulduğu gibi bazen detaylara girilir ve orada kaybolunur. Bu 16 günde gündem detaylarda boğuldu. 16 gün önce bu olaylar başladığında 4 tane madde saymıştım; olayların çok kanlı olacağını kara harekatı yapılacağını İsrail'in geri atmayacağını dünyanın vicdan yoksun olduğunu söylemiştim. Bu geçen 17 günde kınamalar oldu, Gazze'ye yardım gitmesi sağlandı, İslam İş Birliği Teşkilatı toplandı. Peki ilk gün ile bugün arasında bir değişim var mı? Şiddet daha fazlar arttı. Savaş çok daha şiddetleniyor. Bu daha da artacak.
Dünyada Gazze'ye destek için protestolar var ancak Almanya'da daha yeni İsrail'in gösteriler vardı. Dünyanın çeşitli noktalarında İsrail'e karşı gösteriler olduğu gösteriliyor ama iş öyle değil. İnsanlar Netahyahu'ya karşı toplanıp "Nasıl bundan haberiniz olmaz?" diye tepki gösteriyor. Yani bazı bölgelerde toplanan insanlar "Gazze'ye bunu yapma" demiyor. İsrail halkının tepkisi bu yönde yok Gazze katliamına karşı tepki göstermiyorlar. ABD Başkanı Biden İsrail'e inmeden önce hastane bombalandı. ABD'li yetkililer silahlar gittiği için mutluluk gösterileri yapıyor. Refah'tan yardımlar giriyor ama diğer tarafta 300-500 kişi günlük öldürülüyor. Bu aslında dalga geçer bir katliamdır. Burada mesele yardımdan önce insan öldürmeyi durdurmak gerekiyor. Dünyanın böylesine rezil düştüğü bir durumu görmedim.
2 bin yıldır uzun bir süreçteyiz. Bunun bugün başladığını düşünmek kabahat olur. Bu hadise M.Ö.'den önce binde başlamış bir süreç. Bu işin içinde inanç mevzusu var. Bu Müslüman-Yahudi çatışması değil, Müslümanlara yönelik bir durum değil. Yani Hristiyan olsa bile önemli değil geçen gün kilise vurdular. Burayı temizlemek istiyor. Orada başka bir din olsada istikamet aynı İsrail o toprakların onun olduğuna inanıyor. Yahudileri elinde bulunan Tevrat içinde diğer nüshalarla birlikte tarihçe olarak bir.ok şeyi anlatıyor. Onu iyi okuyup anlamak lazım oradan resmen koordinat var.
Kudüs şu anda işgal altında. Şimdi Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan vatandaşlar var. Bunun yanında İsrail'in nüfusunun 5'te 1'i olan Müslüman Araplar var. Burada diğer bölgelere de işgal olur hep yaptılar. Bölgesel olarak yapılan saldırılarda artış var ve en ufak bir iyileşme yok. Peki dünyada bir vicdan durumu var mı? O da ortada yok. İnsanlar Londra çıkıp sokaklarda Gazze'ye destek veriyor ülke liderleri gidip İsrail'i ziyaret ediyor. Adaletin temeli vicdandır. ABD İsrail'den rehinler konusunu zaman istiyor, bunu çözmek istiyorlar. İsrail bu kare harekatını yapmak istiyor. Yani ABD burada rehine sürecini çözdükten sonra kara harekatı olacak. Burandan 3. Dünya Savaşı çıkmaz.
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