İşgalci İsrail’in planı ne? Bölgede savaş çıkarma planı mı var? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Kudüs şu anda işgal altında. Şimdi Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan vatandaşlar var. Bunun yanında İsrail'in nüfusunun 5'te 1'i olan Müslüman Araplar var. Burada diğer bölgelere de işgal olur hep yaptılar. Bölgesel olarak yapılan saldırılarda artış var ve en ufak bir iyileşme yok. Peki dünyada bir vicdan durumu var mı? O da ortada yok. İnsanlar Londra çıkıp sokaklarda Gazze'ye destek veriyor ülke liderleri gidip İsrail'i ziyaret ediyor. Adaletin temeli vicdandır. ABD İsrail'den rehinler konusunu zaman istiyor, bunu çözmek istiyorlar. İsrail bu kare harekatını yapmak istiyor. Yani ABD burada rehine sürecini çözdükten sonra kara harekatı olacak. Burandan 3. Dünya Savaşı çıkmaz.

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