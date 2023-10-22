Katil İsrail’in terörist yetiştiren eğitim sistemi kan dondurdu!

HANGİNİZ SON ZAMANLARDA BİR ARAP ÇOCUKLA NEREDE KARŞILAŞTI?

Öğrencilerin yanıtı: Tapınağın yanında

ONUNLA KONUŞTUN MU?

Öğrencilerin yanıtı: Hayır o beni itip gitti

ARAP BİR ÇOCUKLA KARŞILAŞTIĞINIZDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Öğrencilerin yanıtı: Kızgünlık, onu öldürmek istiyorum

DİNDAR OLMAYAN BİR YAHUDİ İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Öğrencilerin yanıtı: Laik biri olduğu için ona acıyorum

NEDEN ACIYORSUN ONLARA? DİNDAR OLMADIĞI İÇİN Mİ?

Öğrencilerin yanıtı: Çünkü doğru yolda değil

10 YIL İÇİNDE KUDÜS NASIL BİR YER OLACAK?

Öğrecilerin yanıtı: Tamamı dindar Yahudi olacak. Araplar da köle olarak yaşacak.

ÇÜNKÜ MESİH GELECEK ÖYLE Mİ?

Öğrecilerin yanıtı: Büyük bir savaş çıkacak ve bütün Araplar ölecek. Bir kısmı da köle olacak.

Gelen müfettişler: Çok güzel bütün bilgileri öğrenmişler