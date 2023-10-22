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Katil İsrail'in terörist yetiştiren eğitim sistemi kan dondurdu!

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Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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Katil İsrail’in terörist yetiştiren eğitim sistemi kan dondurdu!

İşgalci İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

KUDÜS DENİNCE AKLINIZA NE GELİYOR?

Öğrencilerin yanıtı: Kutsal şehir, tapınak

KİM SÜLEYMAN TAPINAĞININ YAKIN BİR ZAMANDA İNŞA EDİLECEĞİNE İNANIYOR?

Öğrencilerin yanıtı: Tüm sınıf el kaldırarak soruyu içtenlikle karşılıyor

SÜLEYMAN TAPINAĞININ İNŞA EDİLECEĞİ BÖLGEDE NE VAR?

Öğrencilerin yanıtı: Mescid-i Aksa

O HALDE BU MESCİT NE OLACAK?

Öğrencilerin yanıtı: Yıkılacak, çökecek, kaybolacak

HANGİNİZ SON ZAMANLARDA BİR ARAP ÇOCUKLA NEREDE KARŞILAŞTI?

Öğrencilerin yanıtı: Tapınağın yanında

ONUNLA KONUŞTUN MU?

Öğrencilerin yanıtı: Hayır o beni itip gitti

ARAP BİR ÇOCUKLA KARŞILAŞTIĞINIZDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Öğrencilerin yanıtı: Kızgünlık, onu öldürmek istiyorum

DİNDAR OLMAYAN BİR YAHUDİ İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Öğrencilerin yanıtı: Laik biri olduğu için ona acıyorum

NEDEN ACIYORSUN ONLARA? DİNDAR OLMADIĞI İÇİN Mİ?

Öğrencilerin yanıtı: Çünkü doğru yolda değil

10 YIL İÇİNDE KUDÜS NASIL BİR YER OLACAK?

Öğrecilerin yanıtı: Tamamı dindar Yahudi olacak. Araplar da köle olarak yaşacak.

ÇÜNKÜ MESİH GELECEK ÖYLE Mİ?

Öğrecilerin yanıtı: Büyük bir savaş çıkacak ve bütün Araplar ölecek. Bir kısmı da köle olacak.

Gelen müfettişler: Çok güzel bütün bilgileri öğrenmişler

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