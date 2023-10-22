A Haber yayınında sıcak anlar! Katliama rağmen müzikle kutlama yaptılar
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti. Katil İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot’ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı. İşte İsrail güçleri ve fanatik Yahudilerin müzik eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar...
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot'ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı. Bir taraftan masum insan bombalarınken, diğer tarafta ise katil İsrail güvenlik güçleri ve destekçi Yahudilerin müzik sesi eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar kameralara işte böyle yansıdı.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Şimdi mikrofonun sesi açıldı muhtemelen, müzik sesi duyuluyor. Bir taraftan ise ben bomba seslerini duyuyorum. Şu anda müzik sistemli bir araç getirildi. Fanatik Yahudiler ile birlikte İsrail güvenlik güçleri yolun ortasında oyun oynuyorlar. Vicdanları sızlatan bir görüntü…
İzin istedik kameranın açısını size doğru olmayacak, ters bir açıdan çekim yapacağız dedik. Kamerayı çeviremiyoruz ancak vicdanları sızlatan görüntüler bunlar… Güvenlik güçlerinin olduğu noktaya geldiler İsrailliler ile oyunlar oynadılar.
Bombardıman 24 saat hiç durmuyor. Kara harekatından bahsediyoruz; İsrail'in kuzeye yönelik bombardımanı söz konusu.
İŞTE İSRAİL GÜÇLERİNİN YANINA GELME ANLARI...
Şu anda minibüs ile arkamdan geçiyorlar. Bize de laf atıyorlar. Sınırın sıfır noktasındayız. Şu anda gördüğünüz gibi yayına da geldiler.
İlk sordukları soru "Where are you from?" yani "Nerelisiniz?" diyorlar… Arap medyasına da inanılmaz bir tepki var burada.
"İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIĞIMIZ GÖRÜNTÜLER"
Şu anda hala burada bekliyorlar, en azından bize musallat olmadılar. Bazen fiziki müdahalelerde gerçekleşiyor. En yazık ki insanlığımızdan utandığımız görüntüler bunlar. Nasıl bir ruhlu inanın bilmiyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyor. Bir tarafta katliam var…
"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"
Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu. Sinirimden gülüyorum gerçekten, çok özür diliyorum izleyicilerimizden, tüylerim diken diken oldu şu anda… Gazeteciyiz burada zor şartlar altında çalışıyoruz ancak biz de insanız duygularımız var. İşte gördüğünüz gibi az önce oynadılar ve gittiler. Herhalde başka noktalarda güvenlik güçlerini eğlendirecekler.
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