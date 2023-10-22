A Haber yayınında sıcak anlar! Katliama rağmen müzikle kutlama yaptılar

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot'ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı. Bir taraftan masum insan bombalarınken, diğer tarafta ise katil İsrail güvenlik güçleri ve destekçi Yahudilerin müzik sesi eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar kameralara işte böyle yansıdı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Şimdi mikrofonun sesi açıldı muhtemelen, müzik sesi duyuluyor. Bir taraftan ise ben bomba seslerini duyuyorum. Şu anda müzik sistemli bir araç getirildi. Fanatik Yahudiler ile birlikte İsrail güvenlik güçleri yolun ortasında oyun oynuyorlar. Vicdanları sızlatan bir görüntü…