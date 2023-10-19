Katliam sonrası bölgede neler yaşanıyor? A Haber savaşın en sıcak noktalarında
A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere, saldırı anlarına tanıklık ettiler. Hastane katliamı sonrası bölgede neler yaşanıyor? Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığı iletildi. Almanya ve ABD desteğinin ardından bugün İsrail'e İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gidiyor. Soykırıma Batı desteği sürüyor. Hastane katliamı sonrası bölgede neler yaşanıyor? Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
Saat 09:00 itibarıyla yaşananlar: İsrail medyası bugün tüm unsurlarıyla Netanyahu'nun kara harekatından başka bir seçenek olmadığını söylediği haberlerini paylaştı. Dün düzenlenen ABD Başkanı Biden'ın ziyaretinden kara harekatı için yeşil ışık çıktı. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Topyekun İsrail medyasına yansıyan durum kara saldırından başka bir seçeneğin olmadığı yönündeydi. Dün hem sarılma görüntüleri ve yapılan açıklamalara bakıldığı zaman kara saldırı için yeşil ışığın yandığını görebiliriz. ABD, İsrail'e eşi benzeri görülmemiş bir askeri yardım yapacak, bunun için Kongre'den onay alınacak.
Sınırdan çok fazla tank kuzey cephe hattında çok farklı noktalara taşındı biz de bunları ekranlara getirdik. Cephe farklı noktalara taşınabilir. Bugün İsrail'in bir müttefiki daha bölgeye gelecek. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'e gelecek. Hastane saldırısına dair tüm delilleri inceleyeceklerini söyleyen İngiltere'nin nasıl objektif olacağı merak ediliyor. Bugün de ABD ziyaretindeki görüntüleri izleyeceğiz. İngiltere'den de tam destek geleceğini düşünüyoruz.
Dün geceden beri değişen bir şey yok. Saldırılar durmadan devam ediyor. Güvenli rota olarak gösterilen güney kesimi gece boyunca saldırıların hedefiydi. İsrail tarafından "Güvenli" diye gidin denilen yerde 4-5 ailenin kaldığı hedef alındı ve 30 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus gece boyunca ateş altındaydı. Bunun yanında insanların sığındığı BM okulu da vuruldu. Son 24 saatte Gazze'de 674 kişi hayatını kaybetti. Gece boyunca saldırılar sürdü ve hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?
- Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...
- Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? TFF Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?
- AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Zeka testi: Yüksek dikkat gerektiren resimdeki farklı desenli zebrayı 15 saniyede bulabilir misin?
- Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....
- Emekliye seyyanen zam hesabı tek tek şekillendi; Ödeme takvimi netleşti, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- Bugün okul var mı, yok mu? Milli yas resmi tatil mi? 19-20 Ekim okula gitmek zorunlu olacak mı? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'nci sınıflar...
- İzmir'de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...
- Türkiye'de milli yas kaç gün sürecek, resmi tatil mi? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?
- Fatih Terim'in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi
- Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı