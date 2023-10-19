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Katliam sonrası bölgede neler yaşanıyor? A Haber savaşın en sıcak noktalarında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Katliam sonrası bölgede neler yaşanıyor? A Haber savaşın en sıcak noktalarında

A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere, saldırı anlarına tanıklık ettiler. Hastane katliamı sonrası bölgede neler yaşanıyor? Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken bölgede bombardıman bir an durmuyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 4 bini yaklaşırken çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti.

İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığı iletildi. Almanya ve ABD desteğinin ardından bugün İsrail'e İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gidiyor. Soykırıma Batı desteği sürüyor. Hastane katliamı sonrası bölgede neler yaşanıyor? Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.

Saat 09:00 itibarıyla yaşananlar: İsrail medyası bugün tüm unsurlarıyla Netanyahu'nun kara harekatından başka bir seçenek olmadığını söylediği haberlerini paylaştı. Dün düzenlenen ABD Başkanı Biden'ın ziyaretinden kara harekatı için yeşil ışık çıktı. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Topyekun İsrail medyasına yansıyan durum kara saldırından başka bir seçeneğin olmadığı yönündeydi. Dün hem sarılma görüntüleri ve yapılan açıklamalara bakıldığı zaman kara saldırı için yeşil ışığın yandığını görebiliriz. ABD, İsrail'e eşi benzeri görülmemiş bir askeri yardım yapacak, bunun için Kongre'den onay alınacak.

Sınırdan çok fazla tank kuzey cephe hattında çok farklı noktalara taşındı biz de bunları ekranlara getirdik. Cephe farklı noktalara taşınabilir. Bugün İsrail'in bir müttefiki daha bölgeye gelecek. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'e gelecek. Hastane saldırısına dair tüm delilleri inceleyeceklerini söyleyen İngiltere'nin nasıl objektif olacağı merak ediliyor. Bugün de ABD ziyaretindeki görüntüleri izleyeceğiz. İngiltere'den de tam destek geleceğini düşünüyoruz.

Dün geceden beri değişen bir şey yok. Saldırılar durmadan devam ediyor. Güvenli rota olarak gösterilen güney kesimi gece boyunca saldırıların hedefiydi. İsrail tarafından "Güvenli" diye gidin denilen yerde 4-5 ailenin kaldığı hedef alındı ve 30 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus gece boyunca ateş altındaydı. Bunun yanında insanların sığındığı BM okulu da vuruldu. Son 24 saatte Gazze'de 674 kişi hayatını kaybetti. Gece boyunca saldırılar sürdü ve hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam edecek.

Kara saldırısı için yeşil ışık! Soykırıma Batı desteği KARA SALDIRISI İÇİN YEŞİL IŞIK! SOYKIRIMA BATI DESTEĞİ
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