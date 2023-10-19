Katliam sonrası bölgede neler yaşanıyor? A Haber savaşın en sıcak noktalarında

Saat 09:00 itibarıyla yaşananlar: İsrail medyası bugün tüm unsurlarıyla Netanyahu'nun kara harekatından başka bir seçenek olmadığını söylediği haberlerini paylaştı. Dün düzenlenen ABD Başkanı Biden'ın ziyaretinden kara harekatı için yeşil ışık çıktı. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Topyekun İsrail medyasına yansıyan durum kara saldırından başka bir seçeneğin olmadığı yönündeydi. Dün hem sarılma görüntüleri ve yapılan açıklamalara bakıldığı zaman kara saldırı için yeşil ışığın yandığını görebiliriz. ABD, İsrail'e eşi benzeri görülmemiş bir askeri yardım yapacak, bunun için Kongre'den onay alınacak.