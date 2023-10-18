A Haber canlı yayınında sıcak dakikalar! Taş atana kurşun sıkıyorlar! İsrail askerleri Batı Şeria’da göstericiyi vurdu

A Haber İsrail'in katliamının protesto edildiği Batı Şeria'da yaşanan sıcak dakikaları saniyesi saniyesine aktardı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgede yaşanan sıcak anları canlı yayında aktardı.

Saniyeler önce İsrail askerleri bir göstericiyi vurdu ve şu anda o gösterici ambulansa konuluyor. Ramallah'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Yayınımızdan hemen önce de 3 ambulans gitti. Bu bölgede şu ana kadar 5 kişi vuruldu. İleride ambulanslar gidiyor, o noktada da vurulanlar var. İsrail güçlerinin çok sert bir müdahalesi söz konusu.