ABD'li silah uzmanı hastane katliamını günyüzüne çıkardı: İsrail Gazze'yi ABD füzesiyle vurdu
Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail masum sivilleri hedef alarak çocuklarında bulunduğu hastanede eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Kanlı saldırı sonrası suçu Hamas'a yıkmaya çalışan İsrail, akla ziyan açıklamalarla kirli bir algı operasyonu başlattı. Söz konusu verilerle İsrail'in apaçık yalan söylediği ispat edilirken, İsrail'in yalanını ortaya çıkaran bir diğer kişi ABD'li silah uzmanı oldu. Söz konusu videoda, "Bu kesinlikle bir Hamas roket saldırısı gibi görünmüyor. Saldırıda kullanılan roket kesinlikle bir ABD mühimmatı" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gece İsrail eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Masum sivillerin olduğu El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirerek içerisinde çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit etti.
KATLİAMI HAMAS'A YIKMAYA ÇALIŞTILAR
Sivillerin canice katledilmesi büyük tepkilere neden olurken, soykırımcı İsrail adeta insanların aklıyla dalga geçerek, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İslami Cihad tarafından vurulduğunu iddia etti.
ELİ KANLI KATİLDEN PAYLAŞIM
Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur" ifadelerini kullandı.
SALDIRIDAN SORUMLU DEĞİLİZ
İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta Gazze sınırlarındaki İslami Cihad örgütünü hedef aldı. Reuters'ın haberine göre İslami Cihad, Gazze'deki hastane saldırıdan sorumlu olmadıklarını açıkladı.
ABD'li silah uzmanı İsrail'in hastaneyi biz vurmadık iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bu deneyimi yaşamış olan herkes videoda yaşananları standart bir Amerikan bir mühimmatına benzeten bazı karakteristik özellikleri fark edecektir. Benzer bir karakteristik ses var bomba düşüşünde. Hastaneye iniş yolunda düzeltme yapan kanatçıkların ıslık sesini duyuyorsunuz.
"SALDIRIDA KULLANILAN ROKET ABD MÜHİMMATI"
Hamas 400 kg'ye kadar roketler kullanmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Ancak bunlar çok nadir. Hamas'ın ateşleyeceği tipik roket 5 ile 25 kg arasında olacaktır. Bu da videoda gördüğünüzden çok daha az fazla patlayıcı içeren bir roket oluyor. Bu kesinlikle bir Hamas roket saldırısı gibi görünmüyor. Saldırıda kullanılan roket kesinlikle bir ABD mühimmatı." ifadeleri kullanıldı.
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