Sadece A Haber’de | Ekiplerimiz Gazze sınırına 1 KM uzaklıkta! İşte katliam tankları

İsrail Hamas çatışmasında 13. güne girilirken A Haber ekipleri savaşın en sıcak bölgelerinde haber nöbetini sürdürüyor. Ekiplerimizden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta özel bir yayın gerçekleştirdi. Gazze’deki yıkım gözler önüne serilirken İsrail’in katliam tankları da A Haber kameraları tarafından görüntülendi.

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