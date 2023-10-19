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Sadece A Haber’de | Ekiplerimiz Gazze sınırına 1 KM uzaklıkta! İşte katliam tankları

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 14:09
Güncelleme:19.10.2023 14:13
İsrail Hamas çatışmasında 13. güne girilirken A Haber ekipleri savaşın en sıcak bölgelerinde haber nöbetini sürdürüyor. Ekiplerimizden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta özel bir yayın gerçekleştirdi. Gazze’deki yıkım gözler önüne serilirken İsrail’in katliam tankları da A Haber kameraları tarafından görüntülendi.
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