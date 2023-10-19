Türk iş dünyasından Gazze tepkisi: İsrail hesap vermeli!

GAZDA % 5.8 ARTIŞ

Avrupa doğalgaz fiyatları, Ortadoğu'daki karışıklığın genişleyebileceğine dair artan risklerle yüzde 5.8 arttı. Analistler, İran'ın denkleme dahil olabileceğine ilişkin endişelerin tedirginliği artırdığını belirterek, Gazze'ye kara harekatı riskinin de piyasaaları olumsuz etkilediğine işaret etti.



İŞ DÜNYASINDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI

BEDELİNİ TÜM İNSANLIK ÖDEYECEK

Masum sivillerin, yaralıları tedavi eden sağlık görevlilerinin, kadın ve çocukların hedef alındığı insanlık dışı saldırıların en acısını yaşıyoruz. Daha doğrusu, hep birlikte çaresizce izliyoruz. Çatışmaların başından bu yana sivillerin acımasızca hedef alınmasının, insanlık ve hukuk katliamının, vahşetin hesabını, tüm insanlık olarak yıllarca ödeyeceğiz... Sözün bittiği yer... Yüreğimiz yanıyor.