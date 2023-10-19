Gazzeli Müslüman’dan İsrail’e karşı dik duruş: Canımız Allah yolunda fedadır

"CANIMIZ ALLAH YOLUNDA FEDADIR"

Katil İsrail'in saldırılarından yaralı kurtulan Gazzeli bir adam, tüm olumsuzluklara rağmen bir Müslüman'ın yapması gerektiği gibi hastanedekilere umut aşıladı.

Gazzeli Müslüman adam "Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Ağlamayı kes! Erkekler ağlamaz. Hepimiz şehit olacağız. De ki; 'Biz Allah'ın kullarıyız ve O'na döneceğiz. Allah'ım bu musibetim için beni mükâfatlandır ve bana bundan daha hayırlısını nasip eyle.' Böyle olmaz. Güçlü olmalısın. Ağlamayı kesin. Burası cihad ve ribât topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır. Yarın seni alır en yüksek mertebeye çıkarabilir. Böyle düşünmezsek yaşamımızın ne önemi var. Bir şehit ailesinden 70 kişiye şefaat edecektir. Allah bizi yarattı, bu dünyadan bizi alan da Allah'tır. Allah istediği her şeyi yapabilendir. Bize düşen ise sabretmektir. Sabrediyoruz ve Allah'ın kaderine karşı gelmeyiz. " şeklinde konuştu.