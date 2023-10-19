Gazzeli Müslüman’dan İsrail'e karşı dik duruş: Canımız Allah yolunda fedadır
Gazze’de dünya tarihinde görülmemiş bir katliam sicili ABD ve Siyonist İsrail eliyle işleniyor. Filistin’de binlerce masum can şehit olurken, insanlık bu duruma sessiz kalıyor. Soykırımın yaşandığı yerde ise Müslümanlar, her şeye rağmen dik bir duruş sergiliyor. Katil İsrail'in saldırılarından yaralı kurtulan Gazzeli bir adam, hastanedekilere haykırarak, “Ağlamayı kesin. Burası cihad ve ribât topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır!” dedi. İşte o anlar…
Siyonist katil İsrail, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Gazze'de katliam senaryosunu devreye soktu.
Çeşitli bahanelerle Filistinli Müslümanları kendi yurdundan etme politikasını çok sert bir şekilde uygulayan bebek katili İsrail, hedef gözetmeksizin genç-yaşlı demeden Gazze'ye acımasızca saldırıyor.
Binlerce masum canın katledildiği Müslüman coğrafyası kan gölüne dönerken, binlerce insan da yaralandı.
Olup bitenler karşısında metanetini koruyan Filistinli Müslümanlar, bir yandan da susuzluk, açlık ve sağlık hizmetlerinden İsrail ablukası sebebiyle uzak kalıyor.
"CANIMIZ ALLAH YOLUNDA FEDADIR"
Katil İsrail'in saldırılarından yaralı kurtulan Gazzeli bir adam, tüm olumsuzluklara rağmen bir Müslüman'ın yapması gerektiği gibi hastanedekilere umut aşıladı.
Gazzeli Müslüman adam "Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Ağlamayı kes! Erkekler ağlamaz. Hepimiz şehit olacağız. De ki; 'Biz Allah'ın kullarıyız ve O'na döneceğiz. Allah'ım bu musibetim için beni mükâfatlandır ve bana bundan daha hayırlısını nasip eyle.' Böyle olmaz. Güçlü olmalısın. Ağlamayı kesin. Burası cihad ve ribât topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır. Yarın seni alır en yüksek mertebeye çıkarabilir. Böyle düşünmezsek yaşamımızın ne önemi var. Bir şehit ailesinden 70 kişiye şefaat edecektir. Allah bizi yarattı, bu dünyadan bizi alan da Allah'tır. Allah istediği her şeyi yapabilendir. Bize düşen ise sabretmektir. Sabrediyoruz ve Allah'ın kaderine karşı gelmeyiz. " şeklinde konuştu.
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