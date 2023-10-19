Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis’ten A Haber’de yürekleri yakan sözler: Görevimizi yapıp şehit olacağız

"KATLİAM DEVAM EDİYOR"

Bu savaş terörist bir savaştır. Şimdiye kadar 3 bin 500 şehit oldu. 12 bin yaralı var. Apartmanların altında çıkarılmayanlar da çok sayıda var. Sayılarını da bilmiyoruz daha. Katliam devam ediyor. Her an bombalar devam ediyor.