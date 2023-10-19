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Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis'ten A Haber'de yürekleri yakan sözler: Görevimizi yapıp şehit olacağız

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis’ten A Haber’de yürekleri yakan sözler: Görevimizi yapıp şehit olacağız

KATİL İsrail’in Gazze’ye saldırıları 13 gündür aralıksız sürüyor. Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis, A Haber canlı yayınında hastanedeki son durumu anlattı. Sözleri yürekleri parçaladı. Malhis, “Görevimize devam edeceğiz hepimiz şehit olacağız” dedi.

Gazze'de KATİL İsrail'in katliamı sürüyor. Çocuklar siviller günlerdir terör devleti İsrail tarafından katlediliyor.

GAZZELİ DOKTOR A HABER'DE

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis, A Haber canlı yayınında hastanedeki son durumu anlattı. Sözleri yürekleri parçaladı.

İşte o açıklamalar;

"HEPİMİZ ŞEHİT OLACAĞIZ"

Hiçbir şey yapmayacağız. Görevimize devam edeceğiz ve hepimiz şehit olacağız.

Yapacağımız bir şey yok. Allah'a sığındık, Allah'ın rahmetini bekliyoruz.

"KATLİAM DEVAM EDİYOR"

Bu savaş terörist bir savaştır. Şimdiye kadar 3 bin 500 şehit oldu. 12 bin yaralı var. Apartmanların altında çıkarılmayanlar da çok sayıda var. Sayılarını da bilmiyoruz daha. Katliam devam ediyor. Her an bombalar devam ediyor.

"HASTANEDE ADIM ATACAK YER YOK"

Her taraftan atılıyor. Denizden havadan karadan her taraftan atılıyor. Biz ateş altındayız. Malzemeler bitmek üzere. Şifa Hastanesi'nde 40 bin kişiden fazla kişi var. Adım atacak bit santimetre var. Merdivenlerde koridorlarda bahçede millet vardı kuzey tarafından buraya sığındılar.

EN FAZLA İHTİYAÇ NE?

Su, gıda ve tıbbi malzememiz yok.

SALGIN YAYILACAK

Cenazeler artık defnedilmiyor. Yahudiler izin vermiyor. Cenazeler yerlerde duruyor hastane içerisinde. Salgın yayılacak.

Ne kadar can kurtarabilirsek kurtarıyoruz.

Anestezi olmadan ameliyat yapıyoruz.

YAHUDİLER YALAN SÖYLÜYOR

Güneyde güvenli bir yer yok. Yalan söylüyorlar. Yahudiler yalancılar. Kuzeyden güneyden saldırıyorlar.

A Haber’de yürek yakan sözler A HABER'DE YÜREK YAKAN SÖZLER

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