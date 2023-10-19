İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! "21 yüzyıl insanlığının utancı"

Gazze'deki katliamlarına devam eden işgalci İsrail, yaralıların ve sivillerin sığındığı el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırarak savaş suçu işledi. Gelen görüntüler kan dondururken sanatçılar, Filistinli sivillere destek verdi. Bulutsuzluk Özlemi Solisti Nejat Yavaşoğulları: - "Bir ordunun bir hastaneye saldırması dünya savaş tarihinde pek görülmüş bir olay değil, objektif kriterlerle bir mahkeme kurulsa bu saldırının emrini verenler savaş suçundan cezalandırılabilirler" derken, Gece Yolcuları Müzik Grubu adına yapılan açıklamada, "21 yüzyılın insanlığı açısından utanılacak bir durum" ifadelerini kullandı.