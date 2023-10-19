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Haberler Galeri İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! "21 yüzyıl insanlığının utancı"

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! "21 yüzyıl insanlığının utancı"

Gazze'deki katliamlarına devam eden işgalci İsrail, yaralıların ve sivillerin sığındığı el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırarak savaş suçu işledi. Gelen görüntüler kan dondururken sanatçılar, Filistinli sivillere destek verdi. Bulutsuzluk Özlemi Solisti Nejat Yavaşoğulları: - "Bir ordunun bir hastaneye saldırması dünya savaş tarihinde pek görülmüş bir olay değil, objektif kriterlerle bir mahkeme kurulsa bu saldırının emrini verenler savaş suçundan cezalandırılabilirler" derken, Gece Yolcuları Müzik Grubu adına yapılan açıklamada, "21 yüzyılın insanlığı açısından utanılacak bir durum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:28
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İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! 21 yüzyıl insanlığının utancı

Sanatçılar, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısını kınayarak, hedef alınan Filistinli sivillere destek verdi.

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İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! 21 yüzyıl insanlığının utancı

İsrail güçlerinin Gazze'de ki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısıyla sivillerin katledilmesi, sanat camiasında da üzüntüyle karşılandı. Sanatçılar, saldırılarla ilgili tepkilerini, AA muhabirine anlattı.

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İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! 21 yüzyıl insanlığının utancı

"SAVAŞLARDA GALİP GELEN BİR TARAF YOK"

Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları, yaptığı açıklamada, "Bir ordunun bir hastaneye saldırması dünya savaş tarihinde pek görülmüş bir olay değil, objektif kriterlerle bir mahkeme kurulsa bu saldırının emrini verenler savaş suçundan cezalandırılabilirler." dedi.

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İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! 21 yüzyıl insanlığının utancı

Nerede yaşanırsa yaşansın her savaşın bir insanlık dramı olduğunu belirten Yavaşoğulları, tarih boyunca yaşanan savaşlardan bütün insanlığın ders çıkartması gerektiğini dile getirdi.

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İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı sonrası sanat dünyası tek yürek! 21 yüzyıl insanlığının utancı

Yavaşoğulları, İsrail güçlerinin kaba kuvvet kullanarak bir şey elde edemeyeceğine vurgu yaparak, şunları aktardı: