ABD Başkanı Biden ölümü kucakladı, Gazzeli bebek ekmeği yaşamı tuttu

Bir elinde yara var onlar sarılmış diğer elinde de yaşamı tutuyor. İşte tezat bu işte taraflar bu bire tarafta ölüm var, bir tarafta yaşam var. Vicdanlı olan herkes burada bu fotoğrafta gördükleriyle bu fotoğrafla herkes seçimini yapsın." dedi

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