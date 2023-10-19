ABD Başkanı Biden ölümü kucakladı, Gazzeli bebek ekmeği yaşamı tuttu
ABD Başkanı Biden’ın dün hastanede katliam emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sarıldığı görüntüler tepki çekti. Zira Netanyahu kadınların ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi edildiği hastaneyi yok etme emrini veren bir katildi. O saldırıdan kurtulan bir bebeğin bir çocuğun elinde ekmek tuttuğu fotoğrafı ise bölgedeki tezatlığı ortaya koydu. A Haber spikeri Haktan Uysal da bunu ekranlara taşıdı.
Dün ABD Başkanı Biden İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazze'de savaştan kaçan çocukların-kadınların ve yaralıların tedavi edildiği hastaneyi "Vurun" emri veren 471 canı yok eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sarılan Biden tüm dünyada tepki çekti.
Biden ölüme sarılırken hastane saldırısından kurtulan bir bebeğin ekmek tuttuğu kare akıllara kazındı. A Haber spikeri Haktan Uysal da bu iki görüntü üzerinden duygularını paylaştı. Biden dün ziyareti sırasında saldırıyı yapan İsrail'i de aklamaya çalıştı.
Hakan Uysal canlı yayında "Biden dün kullandığı kelimelerle yan yana geldiğinde anlam oluşturmayan cümleler kullandı. Burada Biden ölüme sarılıyor. Diğer fotoğrafta ise hastane katliamından çıkan yaralı bebeğin çocuğun görüntüsü var. Bizim için ekmek kutsaldır. Bu topraklar için ekmek hayat demek, ekmek yaşam demek ve mücadele kaynağı demek.
Kaderin garip bir cilvesi bombalar düştüğünde ya da öncesinde karnı acıkmıştı. Gazzeli bu çocuk yaşama sarılıyor, ekmeğini tutuyor. Yani bir yanda dünyanın o büyük güçleri ölüme sarılıyor bir yanda bu küçücük çocuk yaşıtlarının bir çoğunun hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir ekmeğe sarılıyor.
Bir elinde yara var onlar sarılmış diğer elinde de yaşamı tutuyor. İşte tezat bu işte taraflar bu bire tarafta ölüm var, bir tarafta yaşam var. Vicdanlı olan herkes burada bu fotoğrafta gördükleriyle bu fotoğrafla herkes seçimini yapsın." dedi
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