Gazzeli Müslüman’dan İsrail'e karşı dik duruş: Canımız Allah yolunda fedadır

Gazze’de dünya tarihinde görülmemiş bir katliam sicili ABD ve Siyonist İsrail eliyle işleniyor. Filistin’de binlerce masum can şehit olurken, insanlık bu duruma sessiz kalıyor. Soykırımın yaşandığı yerde ise Müslümanlar, her şeye rağmen dik bir duruş sergiliyor. Katil İsrail'in saldırılarından yaralı kurtulan Gazzeli bir adam, hastanedekilere haykırarak, “Ağlamayı kesin. Burası cihad ve ribât topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır!” dedi. İşte o anlar…