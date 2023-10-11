Gazze’de 2 milyon insan ölüm kıskacında | Elektrik-su yok, çıkış imkansız! Uzmanlar A Haber’de değerlendiriyor
Cumartesi gününden beri İsrail, 17 milyon insanın kuşatma altında olduğu Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgece çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda insan can verdi. Peki İsrail-Filistin savaşı nereye gider? Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD İran'ı vurur mu? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Filistin savaşı bölgesel bir savaşa dönüşür mü? ABD Hamas'ı vurur mu? İsrail’e neden füze ve silah desteği verildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse değerlendirdi.
İsrail'in cumartesi gününden hava saldırıları düzenlediği Gazze şeridinde çok sayıda mahalle tamamen enkaza dönüştü. Su, elektrik ve yakıt tedarikinin tamamen kesildiği Gazze'de siviller bir yandan bombardımanlardan kaçmaya çalışırken diğer yandan yıkılan binaların enkazlarından insanları çıkarmak için koşturuyor.
Gazze'deki parlamento binası ve bakanlıkların da meşru hedef sayılacağını belirten İsrail, şimdiye kadar savaş uçaklarıyla bölgede 1500'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bölgede sığınak olarak kullanılabilecek tek yer olan Birleşmiş Milletler okullarına sığınamayan Gazzeli aileler, her bombardımanda sokaklara dökülüyor. 7 Ekim'den bu yana okullara 137 binden fazla Filistinlinin sığındığını açıklayan BM, saldırılar yüzünden gıda dağıtım merkezlerin kapatıldığını ve yarım milyon insanın gıdasız kalabileceğini kaydetti.
Sağlık yetkilileri Gazze tarafında 922 ölü, 4 bin 650 yaralı olduğunu açıklarken, İsrail tarafı da ölü sayısını 1200 olarak duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı ise ölü ve yaralılarla dolup taşan bölgedeki hastanelerin "acil tıbbi yardıma" ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İsrail güçlerinin ambulansları hedef aldığını kaydeden Bakanlık, "Sağlık sistemini çalıştıracak elektrik sıkıntısı devam ediyor. Bu durum tüm hasta ve yaralıların hayatını tehdit ediyor" dedi. BM ise Gazze Şeridi'ndeki yedi hastanede tıbbi malzemenin tamamen tükendiğini duyurdu.
Bölgeden İsrail ne yapmaya çalışıyor? Gazze haritandan mı silinecek? ABD savaş gemilerini neden İsrail'i gönderdi? Gazze'deki 2 milyon insana nereye gidecek? İnsanı koridor açılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse değerlendirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse: İsrail asimetrik bir saldırı başlatmış durumda. Sabah saldırlar yine başladı. Maalesef barışa dair ümitler tamamen ortadan kalkıyor. Zira İsrail bir intikam saldırısı düzenliyor. İsrail çizilen karizmasını tekrar kurtarma saldırısı başlatmış durumda. Kara harekatı ile bunu desteklemeye çalışacak. Gazze'yi iyi günler beklemiyor. Esasında bölgeyi barışçıl günler beklemiyor. İsrail uzun süre sonra Avrupa'nın ve ABD'nin sınırsız desteğini arkasına aldı. AB'nin 3 büyük ülkesi de İsrail'e destek vereceklerini söylediler.
İsrail bir güvenlik devleti, çok fazla silaha ve mühimmata ihtiyacı yok. Fakat AB ve ABD açıklamalarına bakılırsa ihtiyaç duyduğu her şeyi verecekleri yönünde. Bu bölgesel bir savaş anlamına geliyor. İsrail'in Filistin'deki kurtuluş örgütleri başa çıkabilecek mühimmatları depolarında vardır. Daha fazlası lazım ise daha büyük bir savaşa hazırlanıyor anlamına geliyor. Bu bir intikam saldırısı ve orantısız bir intikam saldırısı. Sivil hedefleri gözetmeyen bir saldırı ve Netanyahu da prestijini kurtarmak istiyor. Zaten İsrail iç politikası zor bir durumdaydı. Netanyahu bu fırsatı kullanarak iç politikadaki gücünü konsolide etmek istiyor. Bunun karşısında ölen ya da evinden olan insanlar onların umurunda değil.
Uçak gemilerinin daha büyük fonksiyonları var. Bunlar büyük bir kasaba ve en iyi şekilde donatılmış en yüksek teknolojiyle geliştirilmiş bir kasabadır. Bunların en önemli faaliyetlerinden biri de istihbarattır. Bu geminin içinde istihbarat, hastane, acil müdahale birimleri var. Bun yanında savaş uçakları var. ABD'nin bölgeye gönderdikleri gemiler ilk etapta istihbarat faaliyetleri yürütecektir. Uçak gemileri 90 KM menzilde bütün haberleşmeyi takip edebiliyor. Bütün yazışmalar hakim olabiliyor, internet üzerinden geçen bütün işlemleri takip edebiliyor. ABD'nin gemisinin misyonlarından birisi de Hamas'ın bilişim altyapısını takip etmek ve etkisiz hale getirmek. Amaç Hamas'ı etkisiz hale getirmek. 2. geminin gelmesi bunu doğruluyor.
Savaşa 3. ülke olarak kim karışabilir? Suudi Arabistan tarih boyunca böyle bir çatışmaya katılmadı. Körfez ülkeleri de finansal destek vermenin ötesine geçmediler. Suriye parçalanmış durumda böyle bir çatışmaya katılma imkanı yok. Mısır'ın idaresinin ABD ile organik bağı var. ABD'nin finanse ettiği bir idare. Mısır'ın da böyle bir harekata katılma olasılığı yok. Lübnan devlet olarak destek vermiyor. Irak 3'e parçalanmış durumda. Irak'ın İsrail'e karşı savaş başlatmasını düşünemeyiz. Geriye bir tek İran kalıyor. Ben ilk günden beri bu harekatın bir bahane olarak kullanılıp İran'a karşı İsrail'in uzun süredir planladığı fakat meşruiyet sağlayamadığı saldırıları ön alıcı müdahale doktirini arkasına gizlenerek yapacağından kuşkulanıyordum Son gelişmeler bunu gösteriyor.
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