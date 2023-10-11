Gazze’de 2 milyon insan ölüm kıskacında | Elektrik-su yok, çıkış imkansız! Uzmanlar A Haber’de değerlendiriyor

İsrail bir güvenlik devleti, çok fazla silaha ve mühimmata ihtiyacı yok. Fakat AB ve ABD açıklamalarına bakılırsa ihtiyaç duyduğu her şeyi verecekleri yönünde. Bu bölgesel bir savaş anlamına geliyor. İsrail'in Filistin'deki kurtuluş örgütleri başa çıkabilecek mühimmatları depolarında vardır. Daha fazlası lazım ise daha büyük bir savaşa hazırlanıyor anlamına geliyor. Bu bir intikam saldırısı ve orantısız bir intikam saldırısı. Sivil hedefleri gözetmeyen bir saldırı ve Netanyahu da prestijini kurtarmak istiyor. Zaten İsrail iç politikası zor bir durumdaydı. Netanyahu bu fırsatı kullanarak iç politikadaki gücünü konsolide etmek istiyor. Bunun karşısında ölen ya da evinden olan insanlar onların umurunda değil.