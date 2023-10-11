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Yaklaşık 2.5 milyon insan Gazze'de İsrail ablukasında! İşte Gazze gerçeği

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 11:42
Güncelleme:11.10.2023 11:49
Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonundan sonra Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail, bölgede sivil gözetmesin bomba atıyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere bine yakın sivil can verdi. Gazze’de 2,5 milyon insan abluka altında. Elektrik-su-gıda yok ve ilaç tedariği sağlanamıyor. Peki Gazze nasıl bir yer? Geçişler nasıl oluyor? Haritadaki konumu ne? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay anlattı.
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