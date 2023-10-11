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Gazze’de 2 milyon insan ölüm kıskacında | Elektrik-su yok, çıkış imkansız! Uzmanlar A Haber’de değerlendiriyor

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 10:33
Cumartesi gününden beri İsrail, 17 milyon insanın kuşatma altında olduğu Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgece çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda insan can verdi. Peki İsrail-Filistin savaşı nereye gider? Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD İran'ı vurur mu? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Filistin savaşı bölgesel bir savaşa dönüşür mü? ABD Hamas'ı vurur mu? İsrail’e neden füze ve silah desteği verildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse değerlendirdi.
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