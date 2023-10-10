İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün | Bölgede neler olacak? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Hamas 1,5 yıldır bu operasyona hazırlanmıyor, bu süre zarfında kendi eğitimlerini geliştiriyorlar. Silah kullanma, taktik ve strateji bunun yanında tüm coğrafi imkanlar kendi insani kaynakları üzerinde çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü Aksa Tufanı operasyonu, bu kadar uzun süre planlansa gerçekleştirilemezdi. Bu çok kısa zamanda dar bir kadro ile kararlaştırılıp yapılmış bir operasyon. Harekat hızından bunu anlayabiliyoruz. Zaten İsrail bu yüzden tökezledi çünkü bunu hiç beklemiyordu.