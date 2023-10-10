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İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün | Bölgede neler olacak? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

A Haber
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Giriş: 10.10.2023 19:03
Hamas’ın cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu başlayan çatışmalar 4. gününde devam ediyor. İsrail ablukaya aldığı elektrik, su ve gıdasını kestiği Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Gazze’de çok sayıda çocuk ve kadın dâhin ölüler var. Peki bölgede neler olacak? Çatışmalar yayılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman ile Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emekli Albay DR. Cüneyt Küsmez değerlendirdi.
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