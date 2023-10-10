İsrail sivilleri işte böyle hedef aldı! Refah Sınır Kapısını bombaladı

Son dakika haberleri… İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Savaş uçakları sivil gözetmeksizin bomba yağdırıyor. Son olarak Gazze’den çıkışın tek yeri olan Refah sınır Kapsını bombalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN