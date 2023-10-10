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İsrail sivilleri işte böyle hedef aldı! Refah Sınır Kapısını bombaladı

A Haber
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Giriş: 10.10.2023 17:57
Son dakika haberleri… İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Savaş uçakları sivil gözetmeksizin bomba yağdırıyor. Son olarak  Gazze’den çıkışın tek yeri olan Refah sınır Kapsını bombalandı.
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