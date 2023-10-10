İsrail medyası kana susamış! "Gazze'ye kalıcı olarak girmenin tam zamanı" diyerek kara harekatı çağrısı yaptılar...

İKİ TARAFTA DA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Filistinli silahlı gruplar ise Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da bu olaylar sonrası onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.