İsrail medyası kana susamış! "Gazze'ye kalıcı olarak girmenin tam zamanı" diyerek kara harekatı çağrısı yaptılar...
İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinli katlederken insanlık dışı saldırılarına kaldığı yerden devam ediyor. Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı saldırıları sonrası açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu Orta Doğu'yu değiştireceklerini ifade ederken bölgeye bir kara harekatının düzenlenmesi de gündemde. İsrail medyasından Jerusalem Post'ta yer alan bir analizde Gazze'ye İsrail askerinin kalıcı olarak girmesinin tam zamanı olduğu vurgulanırken, kara harekatına bu kez uluslararası toplumun da destek vereceğinden bahsedildi. İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı.
İKİ TARAFTA DA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
Filistinli silahlı gruplar ise Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da bu olaylar sonrası onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
Yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" söyledi.
"HAMAS ZOR VE FECİ ŞEYLER YAŞAYACAK"
"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"REHİNELERE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRECEK"
Netanyahu'nun bu sert çıkışı sonrası İsrail'in kara harekatı da gündeme gelirken İsrail'in Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu rehinelerin "zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceği belirtildi.
"GAZZE'YE GİRİLMELİ VE ASLA ÇIKILMAMALI"
İsrail medyasından The Jerusalem Post'ta yer alan analizde İsrail ordusunun Gazze'ye tamamen girmesi ve artık bir daha çıkmaması gerektiğine vurgu yapılırken ABD'nin de bu süreçte vereceği destekten bahsedildi.
HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KARA HAREKATI
Kadınların, çocukların ve yaşlıların rehine alınmasına değinilen analizde İsrail'in yüksek kayıp verecek olmasına rağmen Hamas'ı ortadan kaldırmak adına bir kara operasyonu başlatmasının yakın olduğu vurgulandı.
KARA OPERASYONU MU? REHİNELER Mİ?
Kara operasyonunda yaşanacak can kayıpların için "Artık ödenmesi imkansız bir bedel olarak görülmüyor" ifadeleri kullanılırken Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıların bu operasyonu meşrulaştırabileceği de ifade edildi.
"ULUSLARARASI TOPLUM DESTEK VERİR"
Yazıda İsraillilerin Hamas tarafından öldürülmesi nedneiyle "Geçmişte bu hamleyi reddeden uluslararası topluluğun artık bunu desteklemesi de mümkün." denildi.
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