İsrail’den kaçan kaçana! Havalimanlarında yoğun kalabalık

Victor Wayner ise, "Çok fazla güvenlik vardı. Herkes için çok üzücü bir durumdu. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı" diye konuştu.

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