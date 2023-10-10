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İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! A Haber Hamas’ın İsrail’e girdiği ilk bölgede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! A Haber Hamas’ın İsrail’e girdiği ilk bölgede

İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. A Haber bomba yağmuruna tutulan Gazze sınırında gelişmeleri anbean takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, çatışmaların yaşandığı ilk noktaya gitti ve Hamas’ın İsrail’e sızdığı bölgeyi ekrana taşıdı.

İsrail Gazze'ye üç koldan saldırıyor. Gazze İsrail ablukası altında. Elektrik ve su kesildi, gıda gönderilmiyor. İsrail son alarak acil operasyon başlattı, sivilleri silahlandırıyor. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde birçok noktayı bombaladı. Yüzlerce Filistin çatışmalarda hayatını kaybetti.

A Haber ekibi de çatışma bölgesinde son durumu takip ediyor. A Haber aberHaProgramlar Müdürü Emine Kavasoğlu, çatışmaların yaşandığı ilk noktaya gitti ve Hamas'ın İsrail'e sıdığı bölgeyi ekrana taşıdı.

Emine Kavasoğlu'nun o noktadan aktardıkları:

"Bizler şu anda cumartesi günü ilk sızmanın gerçekleştiği noktadayız. Hamas'ın sızdığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı yer işte tam olarak burası. Çatışmalardan geriye hasar alan araçlar bölge bulunuyor. Cumartesi sabahı bin Hamas üyesi 80 farklı noktadan 11'i askeri üs olmak üzere 30'a yakın noktaya giriş yaptı. Hamas bu noktaların kontrollerini ele geçirdi.

Bölgede çatışmanın izlerini görmek mümkün. Ağaçlık ve ormanlık alan tamamen yerler bir olmuş durumda. Yerde mermi ve kurşun izlerini görmek mümkün. Burası cumartesi sabah Hamas'ın ilk olarak sızmış olduğu yer. Yerlerde boş mermileri bulmak mümkün. Çatışmanın izleri hala duruyor. Bu noktada çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Hamas buradan girdikten sonra hemen içeride polis merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

Hamas'ın sızmasında sonra tüm İsrail alarma geçti. İsrail tarafı böyle bir saldırı beklemiyordu. Burada Hamas2ın bölgeye giriş yaptığı bir aracı görmek mümkün. Araç ciddi hasar almış durumda. Aracın her yerinde kurşun izlerini görmek mümkün. Hamas'ın sızma girişiminden sonra İsrail Gazze sınırına hemen bir kontrol noktası kurdu. O bölgeye gidişe izin verilmiyor.

Bölgede özellikle menfezlerden sızmaların gerçekleştiği söyleniyor. Hamas üyeleri burada ağaçlık bölgelere saklanarak ilerlediler ve Siderot Polis Merkezi'ni ele geçirdiler. Bölgede hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı. Yollarda hala çatışmaların izleri görünüyor. İşte Hamas tam olarak bu noktadan girdi. Şu anda burada hava saldırıları oluyor ve sesleri bize geliyor."

İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! İŞTE ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI İLK NOKTA!
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