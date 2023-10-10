İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! A Haber Hamas’ın İsrail’e girdiği ilk bölgede

Emine Kavasoğlu'nun o noktadan aktardıkları:

"Bizler şu anda cumartesi günü ilk sızmanın gerçekleştiği noktadayız. Hamas'ın sızdığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı yer işte tam olarak burası. Çatışmalardan geriye hasar alan araçlar bölge bulunuyor. Cumartesi sabahı bin Hamas üyesi 80 farklı noktadan 11'i askeri üs olmak üzere 30'a yakın noktaya giriş yaptı. Hamas bu noktaların kontrollerini ele geçirdi.