İsrail kara harekatı yapar mı? İsrail-Hamas çatışması nereye gider?

Yine burada söylemelere baktığımız zaman geçmiş yıllara nazaran çok farklı bir Kassam ve çok farklı bir Hamas var karşımızda. Her şeyden önce öz güvenlik her şeyden önce karşı taraf üzerinde psikolojik üstünlük kurmaya çalışan bunun da ötesinde İsrail'in uzun yıllar içerisinde inşa ettiği korku algısını bu sefer İsrailliler üzerinde inşa eden bir Hamas var. Hamas bir açıklama yaptı ve Aşkolen'un saat 5'e kadar boşaltılması gerektiğini duyurdu. Bu artık bir özgüven göstergesidir.