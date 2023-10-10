İsrail kara harekatı yapar mı? İsrail-Hamas çatışması nereye gider?
İsrail ve Hamas arasında cumartesi başlayan çatışmalar 4. Gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları ile ablukaya aldığı elektrik-su ve gıdasını kestiği Gazze’ye bomba yağdırıyor. Bölgede içinde çocuk ve kadınların da olduğu onlarca sivil can verdi. Peki İsrail-Hamas çatışması nereye gider? Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD İran'ı vurur mu? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Hamas çatışması bölgesel bir savaşa dönüşür mü? ABD Hamas'ı vurur mu? ABD Doğu Akdeniz'e uçak gemisini kim için neden gönderiyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Mercan önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı. Gazze'de tam abluka ilan edildi.
İsrail, Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı. Diğer taraftan İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridine düzenlediği hava saldırısında 7 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Peki İsrail-Hamas çatışması nereye gider? Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD İran'ı vurur mu? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Hamas çatışması bölgesel bir savaşa dönüşür mü? ABD Hamas'ı vurur mu? ABD Doğu Akdeniz'e uçak gemisini kim için neden gönderiyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Mercan önemli değerlendirmelerde bulundu.
Doç. Dr. Hüseyin Mercan: İsrail ile Hamas arasından Aksa Tufanı ile başlayan bu savaş daha önce benzemeyen ve daha öncekilerle kıyaslanamayacak bir mücadele sürecini başlattı. 2017 yılında beri Hamas'ın tüzük değişikliğinden itibaren bir siyasal sisteme entegre olma durumu var. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması sonrasında İsrail'in bundan cesaret alarak mütecaviz saldırıların artmasından itibaren İsrail'in bütün önceliği Hamas'ı kışkırtmak ve radikalleştirmek oldu.
Aslında oradan gelecek bir saldırı ile kendi kamuoyu içerisinde yeni bir güvenlikçi politikalar dönmek adına ortam oluşturmaya çalışmak istedi. Hamas'ın yarı aktif direnişten tam aktif direnişe geçem noktasında önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz ki cumartesi sabahı başlayan operasyonun çerçevesine baktığımız zaman uzun zamana yayılan ince bir şekilde hazırlanmış strateji üzerine bina edilen bir operasyon olduğunu görüyoruz.
Yine burada söylemelere baktığımız zaman geçmiş yıllara nazaran çok farklı bir Kassam ve çok farklı bir Hamas var karşımızda. Her şeyden önce öz güvenlik her şeyden önce karşı taraf üzerinde psikolojik üstünlük kurmaya çalışan bunun da ötesinde İsrail'in uzun yıllar içerisinde inşa ettiği korku algısını bu sefer İsrailliler üzerinde inşa eden bir Hamas var. Hamas bir açıklama yaptı ve Aşkolen'un saat 5'e kadar boşaltılması gerektiğini duyurdu. Bu artık bir özgüven göstergesidir.
Kassam Tugayları, Ben Gurion Havalimanı'nı vurduklarını açıkladı. Hem Tel Aviv'de hem Ben Gurion'da hatta ülke genelinde sirenlerin çaldığı noktasında bilgiler geliyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor; Aksa Tufanı operasyonu bölgede veya Filistin topraklarında statüko yıkan bir operasyon değil ama ezberleri bozan bir operasyon olarak karşımızda duruyor. Artık yeni bir dönemin kapısının açılması noktasında tarihi bir zaman olacak.
Doç. Dr. Ahmet Tunç: Uzun zamandır devam eden sonuçları uzunca süredir etkili olan bir çatışma bölgesi. Son 1 yıldır İsrail kutsal mekanlara yönelik tavırları vardı. İsrail son dönemde ablukasını giderek arttırmıştı. İsrail, Hamas'ın böyle bir saldırı yapacağını hesaplayamadı bunu dün MOSSAD yaptığı açıklama ile itiraf etti. Uzun süredir Hamas'ın çeşitli olaylarla intikam yemini ettiğini biliyoruz. Hamas yeni bir karşı duruşla kendi topraklarını savunması açısından bir tavır olduğunu görüyoruz.
Yaşanan bu çatışma önü kısa vadede görülecek bir durum değil. Hem İsrail'in iç politikadaki sıkışmışlığı hem de İran ile bağlantı kurulması nedeniyle çok şiddetli olacağı kanaati bende oluşuyor. Bölgede 7 tane cami yerle bir edildi. Bunlar savaş hukuku çerçevesinde bile değerlendirilemez. Çok şiddetli bir yığınak yapılıyor. Kısa zamanda İsrail tarafından mazlum Filistin halkına çok fazla şiddet uygulayacağını düşünüyorum. Batı'nın İsrail'e destek vermesi onları ayrıca güçlendirdi.
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