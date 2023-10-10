A Haber yayınında Hamas Aşkelon’u vurdu! İşte o anlar…

Filinstin'de ölenler arasında çocuklar ve kadınlar var. Hamas bu saldırılardan sonra uyarı yaptı ve eğer İsrail sivilleri vurmaya devam ederse Aşkelon'u vuracağını söylemişti. İşte o saldırılar başladı ve çok sayıda füze ile havan ateşlendi. Hasa savunma sistemleri tarafından imha edilen füze ve havanlar var ancak Aşkelon'a isabet eden füzeler de var. Siviller bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.