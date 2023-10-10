A Haber yayınında Hamas Aşkelon’u vurdu! İşte o anlar…
Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu. Saat 17'yi gösterdiğinde roketli saldırı başladı. A Haber bölgeden canlı yayın yaptığı sırada Hamas Aşkelon’u vurdu. Detayları ekiplerimizden Emine Kavasoğlu aktardı.
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon sakinlerine bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Saatler 15.42'yi gösterdiğinde yapılan açıklamada 'Düşmanın, halkımızı yerinden etme ve onları Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerindeki evlerinden kaçmaya zorlama suçuna yanıt olarak, işgal altındaki Aşkelon şehrinin sakinlerine bu akşam saat beşten önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz' ifadelerine yer verildi.
Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre saat 17.00'de doldu ve Hamas roketleri tek tek ateşledi. Aşkelon füze yağmuruna tutuldu. Detayları bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında anlattı.
Emine Kavasoğlu'nun bölgeden anlattıkları:
"Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu ve saldırı başladı. Füzeler ateşlenmeye başlandı ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Hamas erken saatlerde sivillerin çıkması için açıklama yapmıştı. Şu anda bölgede çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Hamas, Aşkelon için 2 saat önce açıklama yapmış vuracağını söylemiş ve sivilleri bölgeyi terk etmesi için uyarmıştı. Ve o saldırı saat 17.00'de başladı.
Şu anda Aşkelon'a füzeler ve havanalar yağdırılıyor. Hava savunma sistemleri füze ve havanları karşılamaya çalışıyor. Burada peş peşe patlama sesleri geliyor. Hamas, İsrail sivilleri vurmasına karşılık olarak bir saldırı başlattı. Çok sayıda bomba Aşkelon'a fırlatıldı. İsrail cumartesi gününden beri Gazze'ye ölüm olup yağdı. İsrail peş peşe saldırılar yaptı bine yakın sivil hayatını kaybetti.
Filinstin'de ölenler arasında çocuklar ve kadınlar var. Hamas bu saldırılardan sonra uyarı yaptı ve eğer İsrail sivilleri vurmaya devam ederse Aşkelon'u vuracağını söylemişti. İşte o saldırılar başladı ve çok sayıda füze ile havan ateşlendi. Hasa savunma sistemleri tarafından imha edilen füze ve havanlar var ancak Aşkelon'a isabet eden füzeler de var. Siviller bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.
İsrail cumartesi gününden beri yaptığı saldırılarla Gazze'yi moloz yığınına çevirdi. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar o saldırılarda hayatını kaybetti. İşte bıçak kemiğe dayandı ve Hamas Aşkelon'u vurdu. Hamas topraklarını savunmaya devma edeceğini açıkladı. Biz buradan çıkan dumanlara şahitlik ettik."
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