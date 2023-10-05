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CHP’de Engin Altay sesleri! CHP'de Grup Başkanlığı hesapları

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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CHP’de Engin Altay sesleri! CHP’de Grup Başkanlığı hesapları

CHP'de Grup Başkanlığı hesapları yapılıyor. Kurultay’dan sonra Grup Başkanlığından istifa edecek olan Özgür Özel'in yerine, eski Grup Başkanvekili Engin Altay'ın getirileceği belirtiliyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre; Engin Altay Meclis’in açıldığı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve o görüşmede Kılıçdaroğlu, Engin Altay'ın Grup Başkanlığına onay verdi.

CHP'de Grup Başkanlığı hesapları şimdiden başladı. Parti kulisleri hareketlendi. Genel Başkan adayı olması nedeniyle Grup Başkanlığını fiili olarak bırakan Özgür Özel, seçimi kazanamaması halinde Kurultay'dan sonra görevinden istifa edecek.

CHP'de Grup Başkanlığı seçimi yapılacak. Özgür Özel'in yerine düşünülen isim ise eski Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay.

Seçimin ardından değişim çağrıları yapan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli Zoom toplantısına katılan Engin Altay daha sonra değişimci kanattan ayrılmış Kılıçdaroğlu'na sıcak mesajlar vermeye başlamıştı.

İstanbul Milletvekili Engin Altay Meclis'in açıldığı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makamında görüştü. O görüşmede Grup Başkanlığı konusunun gündeme geldiği ve ana muhalefet liderinin Engin Altay'ın Grup Başkanlığına evet dediği belirtildi.

A Haber'in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre milletvekillerinin de "Abi Formülü"ne sıcak baktığı, Kurultay rekabeti nedeniyle ayrışan parti grubunu Engin Altay'ın toparlayabileceği ifade edildi.

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