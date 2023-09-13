Özgür Özel şok yaşayabilir! Değişim hareketi Engin Altay destekçileriyle bölünüyor! Tutum belgesinde İmamoğlu detayı...

İMAMOĞLU DA TUTUM BELGESİNE KATKI VERDİ

Dün de Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Burada da sorumluluk almak istediğini Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu da "Hayırlı olsun" dedi. Özgür Özel iki aydır bir tutum belgesi üzerinde çalışıyor. Bunun hazırlanmasında bazı gazeteciler de yer aldı. 20 sayfalık bir metin hazırlandı. İmamoğlu cephesi de bu metne katkıda bulundu.

50 KİŞİ YANINDA OLACAK

Açıklama sırasında 50 milletvekili ve parti üyesi de yayında bulunacak. Adaylık açıklaması sonrası İzmir Kongresi'ne katılacak.