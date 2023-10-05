CHP’de Engin Altay sesleri! CHP'de Grup Başkanlığı hesapları

CHP'de Grup Başkanlığı hesapları yapılıyor. Kurultay’dan sonra Grup Başkanlığından istifa edecek olan Özgür Özel'in yerine, eski Grup Başkanvekili Engin Altay'ın getirileceği belirtiliyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre; Engin Altay Meclis’in açıldığı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve o görüşmede Kılıçdaroğlu, Engin Altay'ın Grup Başkanlığına onay verdi.

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