CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik hakkında çarpıcı gerçek! Eşcinsel dostu bar işlettiği ortaya çıktı...
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in ağabeyi ile birlikte Taksim Balo Sokak'ta "Machine" isimli bir bar işlettiği ortaya çıktı. Özgür Çelik'in her akşam mekana gidip kontroller yaptığı belirtilirken, eşcinsel dostu olan barın resmi kayıtlarının Özgür Çelik'in ağabeyinin üzerine yapıldığı tespit edildi. Çelik'in İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından parti içinden bazı isimler, "CHP'nin LGBT açılımı için işte değişimin adayı" yorumlarında bulundu. İşte detaylar...
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Çelik'in abisi ile birlikte Taksim Balo Sokak'ta "Machine" isimli eşcinsel dostu bir bar işlettiği ortaya çıktı.
Resmi kayıtlara göre mekanın sahibi her ne kadar Özgür Çelik'in abisi gibi gözükse de Çelik'in her gece eşcinsel dostu olan bara gidip kontrol yaptığı öğrenildi.
Parti içinden bazı isimler Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı adaylığını "CHP'nin LGBT açılımı için işte değişimin adayı" olarak yorumlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilce belediye başkanları ile belediye meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını Özgür Çelik'in kazanması için kullanacağını ifade etmesi dikkat çekti.
İMAMOĞLU İSTANBULLULARIN PARALARINI ÇELİK İÇİN DAĞITIYOR
Çelik'in kazanması için belediyenin bütün imkanlarını seferber eden İmamoğlu, Çelik'in, "İstanbul için hep birlikte başaracağız" yazılı afişlerini İstanbul'un her köşesine astı.
PARA KARŞILIĞI OY İSTİYORLAR
Geçtiğimiz günlerde Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından bir anket yaparak "Sizce 8 Ekim'deki kongrede hangi isim CHP'nin İstanbul İl Başkanı olmalı" sorusuna yanıt aramıştı. Anket sonucunun yüzde 65 Cemal Canpolat çıkmasının ardından Şaban Sevinç'in anketi hesabından silmesi ise dikkat çekti. Diğer yandan bir kanal sahibi ile popüler bir gazetecinin bazı özel isimleri arayarak Özgür Çelik için oy istedikleri, hatta para teklif ettikleri öğrenildi.
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