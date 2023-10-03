CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik hakkında çarpıcı gerçek! Eşcinsel dostu bar işlettiği ortaya çıktı...

PARA KARŞILIĞI OY İSTİYORLAR



Geçtiğimiz günlerde Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından bir anket yaparak "Sizce 8 Ekim'deki kongrede hangi isim CHP'nin İstanbul İl Başkanı olmalı" sorusuna yanıt aramıştı. Anket sonucunun yüzde 65 Cemal Canpolat çıkmasının ardından Şaban Sevinç'in anketi hesabından silmesi ise dikkat çekti. Diğer yandan bir kanal sahibi ile popüler bir gazetecinin bazı özel isimleri arayarak Özgür Çelik için oy istedikleri, hatta para teklif ettikleri öğrenildi.

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