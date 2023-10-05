MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışına destek geldi. Tatar, Rum yönetiminin adayı tek isimde toplamasına karşı artık "Kıbrıs Türk Devleti" diyeceğini söyledi. Ersin Tatar A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun sorularını cevapladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışına destek geldi. Ersin Tatar, Rum yönetiminin adayı tek isimde toplamasına karşı artık "Kıbrıs Türk Devleti" diyeceğini söyledi.
İşte gündemdeki bu açıklamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar değerlendirdi. Tatar, "Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı, Bahçeli tartışmayı başlattı." ifadelerini kullandı.
Ersin Tatar'ın öne çıkan sözleri:
Devlet Bahçeli Kıbrıs meselesine yürekten inanmış, MHP olarak Cumhur İttifakı'na desteği ile ve son yıllarda ortaya koyduğumuz yeni siyaset ile artık federasyon defteri kapanmıştır. Bahçeli'de buna destek vermiştir. Ben seçimden önce halktan yetkimi bu konu üzerine almış seçilmiş bir cumhurbaşkanıyım. Kıbrıs sorunlarına yaklaşımlar çok önemlidir.
Kıbrıs'ta çok denemeler olmuş federal temelde ortak cumhuriyetin kurulması için uğraşılmış ve hiçbirinde netice alınamamıştır. Çünkü Rum tarafı hep aynı oyunu oynamıştır. Rumlara göre kendileri egemen güçtür. Dolayısıyla eşitlik temelinde bir anlaşma olmaması için her türlü zaman kaybına uğratmak için bir takım entrikalar çeviriyorlar. Bunu Türk tarafı ve Türkiye çok iyi öğrendi. Yeni siyasetimizi; egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelde hareket etmektir. Yani bir anlaşmada iki devletin iş birliğidir. Diğer taraftan ise Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp etmiştir ve kendilerini bütün dünyaya Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anlatıyorlar. Ama esasında Rum Cumhuriyeti'dir fakat bunu söylemiyorlar.
"HALK OYU GEREKİR"
Onlara göre kendileri Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyetleri oluyor. Karşı taraf bir aldatmaca peşinde Biz hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Burada artık "Kuzey" kelimesi tekrar gözden geçirilmelidir. Çünkü bu işin artık kuzeyi ve güneyi kalmadı. Ada'da ve denizlerde çok büyük mücadeleler var. Dolayısıyla biz neden kendimizi kuzeye kısıtlayalım. Madem onlar Kıbrıs Cumhuriyeti diyor biz de artık Kıbrıs Devleti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi isimlere başvuracağız. Bunlar tabi halk oyu isteyen kararlardır.
BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
Devlet Bahçeli'nin sözleri kıymetlidir. Madem onlar o tarafta Kıbrıs Cumhuriyeti bizde bu tarafta ona göre hareket edeceğiz. Artık federasyon defteri kapandı. Bundan sonra bir anlaşma olursa 2 devletin iş birliği içinde olabileceğini bu işin artık kuzeyi ve güneyi kalmadığını ortaya koyacağız. Ada etrafında doğal kaynaklar var. Artık bu işin kuzeyi güneyi kalmadı. Kıbrıs Devleti diyerek MHP lideri Devlet Bahçeli de bu tartışmayı başlatmıştır.
AZERYBACAN VE TANINMA KONUSU
Bahçeli, "KKTC, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı'nın 3 Kasım'daki toplantısına katılacaktır." demiştir. Bu da bizim için çok önemlidir. Buna benzer bir cümleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü de söylemişti. Azerbaycan bizim kardeş devletimizdir. Hatta bir Kıbrıs'ta "1 millet 3 devlet" deriz. Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkileri bellidir biz de bunları çok iyi biliyoruz. Azerbaycan'ın sorunlarını çözdükten sonra KKTC'yi tanıyacağını biliyorum, umuyorum. Önümüzdeki günlerde ziyaretlerimiz olacak ve ilişkilerimiz daha da gelişecek."
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