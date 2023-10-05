MHP lideri Bahçeli’nin Kıbrıs Devleti çıkışı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu

Kıbrıs'ta çok denemeler olmuş federal temelde ortak cumhuriyetin kurulması için uğraşılmış ve hiçbirinde netice alınamamıştır. Çünkü Rum tarafı hep aynı oyunu oynamıştır. Rumlara göre kendileri egemen güçtür. Dolayısıyla eşitlik temelinde bir anlaşma olmaması için her türlü zaman kaybına uğratmak için bir takım entrikalar çeviriyorlar. Bunu Türk tarafı ve Türkiye çok iyi öğrendi. Yeni siyasetimizi; egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelde hareket etmektir. Yani bir anlaşmada iki devletin iş birliğidir. Diğer taraftan ise Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp etmiştir ve kendilerini bütün dünyaya Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anlatıyorlar. Ama esasında Rum Cumhuriyeti'dir fakat bunu söylemiyorlar.