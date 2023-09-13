CHP medyası Bay Kemal’e savaş açtı! Uğur Dündar ve Fatih Altaylı isyan etti: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol da görelim

PAÇAN YİYORSA İBB İÇİN ADAY OL

Kemal Bey'i düzgün bir insan zannettim. Aday olmuyorum beni yapıyorlar diyor bir de. Kılıçdaroğlu hepimizi aptal yerine koyuyor. Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol. İmamoğlu'nu aday yapmayacaksın bunu artık anladık. Eskişehir'de Büyükerşen'i de aday yapmayacak.

BENİ TELEFONLA ARASINA AMA YEMEZ

Kılıçdaroğlu aday olmasın diye ağzıma geleni söyledim. Başarılı olduğunu düşünüyor bir de. Partinin başında kalma konusunda başarılı. Beni arasın Kılıçdaroğlu ama yemez.