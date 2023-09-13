CHP medyası Bay Kemal'e savaş açtı! Uğur Dündar ve Fatih Altaylı isyan etti: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol da görelim
Seçimlerde yaşadığı ağır hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde CHP kurultayına yönelik yaptığı "Ben aday olmadım, örgüt aday gösterdi" açıklamasıyla parti tabanından CHP medyasına kadar çok sayıda ismin tepkisini topladı. Uğur Dündar bugün yazdığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken "Kılıçdaroğlu'nun pilotluğundaki CHP hızla düşüyor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı ise Bay Kemal'i yerden yere vurdu. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun düzgün bir insan olmadığını ve herkesi aptal yerine koyduğunu ifade ederken bir de çağrıda bulundu. Altaylı Kılıçdaroğlu'na "Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol" dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken seçimdeki mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ile danışmanlarına kesti.
DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA KULAK ASTI
Bu gelişme parti içinde ve tabanında büyük tepki toplarken parti içinde başta Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler değişim hareketi başlattı. Hatta İmamoğlu değişim için bir internet sitesi kurmakla kalmayıp, Zoom üzerinden bir darbe toplantısı yaptı.
"BEN HİÇ ADAY OLMADIM ÖRGÜT ADAY GÖSTERDİ"
Kılıçdaroğlu koltuğuna sıkı sıkıya sarılırken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi" dedi.
CHP MEDYASI İSYANDA
Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarına kulak tıkaması CHP tabanının yanında CHP medyasını da isyan ettirdi. Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı köşe yazısında sert ifadeler kullandı.
KILIÇDAROĞLU PİLOTLUĞUNDA CHP HIZLA DÜŞÜYOR
Dündar "Rüzgarın nasıl estiğini öğrenmek istiyorsa sosyal medya mesajlarının altındaki yorumlara baksın. Onun pilotluğundaki CHP'nin hızla düşmekte olduğunu görür. Bu öylesine hızlı bir düşüş ki Kılıçdaroğlu'na hem koltuğunu hem de saygınlığını kaybettirebilir." dedi.
ALTAYLI YERDEN YERE VURDU
Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı da Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştirdi. Altaylı Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulundu.
İşte Altaylı'nın öne çıkan sözleri:
ONUR VE HAYSİYETİ OLSA...
Kılıçdaroğlu'na Allah selamet versin. Koltuğa oturduktan sonra ilk benim programıma katıldı "Başarısız olduğum anda siyaseti bırakırım" dedi ve çok sayıda seçim kaybetti. Bir insanda onur ve haysiyet varsa sözüne sadık kalırsın.
PAÇAN YİYORSA İBB İÇİN ADAY OL
Kemal Bey'i düzgün bir insan zannettim. Aday olmuyorum beni yapıyorlar diyor bir de. Kılıçdaroğlu hepimizi aptal yerine koyuyor. Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol. İmamoğlu'nu aday yapmayacaksın bunu artık anladık. Eskişehir'de Büyükerşen'i de aday yapmayacak.
BENİ TELEFONLA ARASINA AMA YEMEZ
Kılıçdaroğlu aday olmasın diye ağzıma geleni söyledim. Başarılı olduğunu düşünüyor bir de. Partinin başında kalma konusunda başarılı. Beni arasın Kılıçdaroğlu ama yemez.
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