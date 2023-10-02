CHP'de yeni savaş başladı! "Genel sekreterlik" için kuyular kazılıyor! Engin Özkoç, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu...

BİR DE GENEL SEKRETERLİK SAVAŞI

CHP 4-5 Kasım'da yapılacak Kurultaya bu kavgaların gölgesi altında giderken bir de "genel sekreterlik" savaşı patladı.

CHP 25-26 Kasım'da da tüzük kurultayı yapma kararı aldı. Tüzük kurultayında en önemli değişiklik ise güçlü genel sekreterlik makamının geri getirilmesi olacak.

MUSLUĞUN BAŞINA GENEL SEKRETER OTURACAK

Genel sekreter ekonomik yetkiyi de eline alacak... Hal böyle olunca CHP'nin baronları dört koldan kulislere başladı.