CHP'de yeni savaş başladı! "Genel sekreterlik" için kuyular kazılıyor! Engin Özkoç, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu...
CHP’de hezimet dolu seçimlerin ardından başlayan koltuk kavgası parti içindeki her kademeyi sarmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘değişim’ savaşı başlatan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ardından parti içinde genel sekreterlik savaşı başladı. CHP’de genel sekreter olarak yer etmek isteyen, Engin Özkoç, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Deniz Demir, Neslihan Hancıoğlu gibi ağır toplar arasında kulis çekişmeleri başladı.
Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesinin ardından CHP karıştı.
SEÇİMLERİN ARDINDAN KOLTUK SAVAŞI BAŞLADI
Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu'na karşı zoom cuntasını toplayarak bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a çevirdi.
ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu'nun çekilmesiyle birlikte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıkladı.
HER KADEMEDE SAVAŞ VAR
Parti Kurultaya giderken her kademede koltuk kavgası başladı.
Partililer il ve ilçe seçimlerinde birbirlerine orak çekerken bazı isimler ise belediye başkanlığı için kulislere başladı.
Gözler özellikle İstanbul'daki il başkanlığı seçimine çevrildi. Ekrem İmamoğlu kendi adayı Özgür Çelik için tehditler savururken Genel merkez ise Cemal Canpolat'ın kazanması için delegeleri arayıp işi sıkı tutmaya çalışıyor.
BİR DE GENEL SEKRETERLİK SAVAŞI
CHP 4-5 Kasım'da yapılacak Kurultaya bu kavgaların gölgesi altında giderken bir de "genel sekreterlik" savaşı patladı.
CHP 25-26 Kasım'da da tüzük kurultayı yapma kararı aldı. Tüzük kurultayında en önemli değişiklik ise güçlü genel sekreterlik makamının geri getirilmesi olacak.
MUSLUĞUN BAŞINA GENEL SEKRETER OTURACAK
Genel sekreter ekonomik yetkiyi de eline alacak... Hal böyle olunca CHP'nin baronları dört koldan kulislere başladı.
ÖZKOÇ ÖZTRAK'A KARŞI
CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirilen Engin Özkoç, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve mevcut Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'na karşı kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor.
Fotoğrafta: Engin Özkoç
DELEGELERLE ÖZEL İLİŞKİ
Engin Özkoç, bu amaçla il yönetimleri ve kurultay delegeleriyle özel ilişkiler kurmaya başladı.
Fotoğrafta: Faik Öztrak
DİNÇER VE DEMİR DE HANCIOĞLU'NA KARŞI
Savaşın diğer cephelerinde ise MYK üyesi Semra Dinçer ve Ankara milletvekili Deniz Demir bulunuyor. İki isim güçlü genel sekreterlik için hem Mecliste ve hem parti içinde kulis yapıyor.
Fotoğrata: Semra Dinçer
Deniz Demir ve Semra Dinçer, hiçbir ekipte yer almayan ve sadece Kılıçdaroğlu'na sadakatine güvenen Neslihan Hancıoğlu'nu genel sekreterlik için yetersiz görüyor.
Fotoğafta: Deniz Demiz
Her iki isim de Hancıoğlu'nun partide bir ağırlık merkezini temsil etmediği ve genel sekreterliğin kendilerine verilmesi gerektiği propagandasını yapıyor.
Fotoğrafta: Neslihan Hancıoğlu
KUŞOĞLU PARAYI BIRAKMAK İSTEMİYOR
Genel sekreterlik için bastıran diper isim ise İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu... Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Kuşoğlu CHP'nin para işlerini elinden kaçırmak istemiyor.
Kuşoğlu, yeni yönetimde güçlü genel sekreter olarak yer almak için Kılıçdaroğlu ile yakınlığına güveniyor.
Fotoğrafta: Bülent Kuşoğlu
YEREL SEÇİM PLANI
Söz konusu isimlerin genel sekreterlik için birbirlerinin aleyhine çalışmasının bir diğer sebebi ise yerel seçimler. Öyle ki genel sekreterliği ele geçirerek isim yerel seçimler öncesinde adayların belirlenmesinde etkili olacak...
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