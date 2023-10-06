DEVA Partisi’nden yerel seçimlerde ayrı aday çıkışı! Ali Babacan İstanbul Ankara ve İzmir için konuştu: Aklımda isim var kimse bilmiyor

"ÇOK CİDDİ BİR YORGUNLUK VE YILGINLIK VAR"

8'li koalisyonda yaşanan bu sitem süreci devam ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuştu.

Babacan CHP listelerinden seçime girmelerinin ardından çok ciddi bir yorgunluk ve yılgınlık yaşadıklarını itiraf ederken "Teşkilatlarımız 'Niye bu kadar emek verdik?' diyerek isyan ediyor" ifadelerini kullandı.