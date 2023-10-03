CHP’li Özgür Özel’den Bay Kemal’e eleştiri: Samimi bir özür bile dilemedik 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıramadım

"SEÇMENDE DUYGUSAL BİR KOPUŞ VAR"

Günler geçtikçe insanların farklı bir şey beklediğini anladım. Genel merkez kaybetmedik değil kazanamadık diyordu. Hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız. Samimi bir öz eleştiri yapsaydık benim böyle bir yola çıkmaya niyetim yoktu. Seçmende partiden duygusal bir kopuş var

İYİ Parti'nin dilini doğru bulmuyorum. CHP ittifak kabiliyetini yitirdi. CHP'nin en çok canını yakan 39 vekilin diğer partilere gitmesi.