SUÇ ÇETELERİ NASIL ÇÖKERTİLDİ? Operasyonların perde arkası
Son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlarla çeteler tek tek çökertildi. Son 105 günde suç örgütlerine 96 operasyon düzenlendi. 2 bin 179 kişi gözaltına alındı. 500'e yakın kişi tutuklandı. Operasyonların perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
Türkiye son zamanlarda çetelere karşı yapılan operasyonları konuşuyor. Son 105 günde suç örgütlerine 96 operasyon düzenlendi. 2 bin 179 kişi gözaltına alındı. 500'e yakın kişi tutuklandı. Örgüt liderleri tek tek yakalanırken çeşitli mal varlıklarına da el konuldu.
Peki çeteler bir bir nasıl çökertildi? Suç çeteleri nasıl çökertildi? Operasyonların perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
Ceyhun Bozkurt'un öne çıkan sözleri:
"Aslında Türkiye'nin organize suç şebeklerine yönelik operasyonları yeni değil ama son dönemde yoğunlaştı. Bundan dolayı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Son dönemde çok ciddi operasyonlar yapıldı. Son 105 günde suç örgütlerine 96 operasyon düzenlendi. 2 bin 179 kişi gözaltına alındı. 500'e yakın kişi tutuklandı. Bunlar çok ciddi veriler.
Türkiye'de 90'lardan sonra iletişim ve paranın daha uluslararası hale gelmesinden sonra organize yapılar öne çıktı. 2 binli yıllarla beraber artış gösterdiğini görüyoruz. Bu yapılar paranın olduğu yeri ve kaotik bölgeleri severler. Türkiye'nin mevcut güçlü bir devleti var ancak etrafında ciddi sıkıntılar yaşandı. Suriye, Irak ve geçiş noktası olan Afganistan var. İşte bu tür kaotik durumlarda silah-uyuşturucu-insan kaçakçılığı gibi durumlar çok fazla artıyor.
Türkiye son yıllarda göçün geçiş güzergahından çıkıp merkezi ve hedefi haline geldiyse bu suç şebekeler içinde merkezi nokta haline geldi. Ortada gelişen bir ekonomi var, güçlenen bir Türkiye var, işte kaçakçılar ile bağlantılı olan şebekler paranın olduğu yere kayıyor. Kimileri sadece Türkiye'de suç şebekeleri olduğu algısı yapıyor ama durum böyle değil. ABD suç şebeklerinin başkentidir.
Dünyanın her yerinde bu suç şebekeleri siyasete nüfuz etmek ister. Türkiye bu şebekelere karşı en karalı mücadeleyi gösteren ülkelerin başında gelir. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Emniyet'te ciddi bir FETÖ temizliği yapılmasının ardından 2016-2022 yılları arasında 590 tane çete çökertilmiş durumda ve binlerce operasyon ve gözaltılar var. Türkiye'nin bu kararlı mücadelesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde de devam ediyor.
Burada göç olayı çok ciddi bir oldu. Hem merkezi Türkiye'ye gelmek isteyenler var buna ek olarak insan kaçakçılarının ağına düşenler var. Bunların bir uluslararası iletişimi var. Kendi aralarında ağlarını genişletmiş durumdalar. Bazı istihbarat örgütleri açık söyleyelim bu suç şebekelerini kullanma eğilimine giriyor. Bunu maşa tutmak gibi düşünün Ülkelerin içinde sokakları karıştırmak gibi planlar…Türkiye'nin bu faaliyetleri Türkiye'ye karşı hamle yapmaya çalışanları da çökertmektedir."
* TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
- ÇETE LİDERİ NAZİ TERKİN YAKALANDI, 15 KİŞİ TUTUKLANDI
- 6 MİLYAR TL DEĞERİNDE GAYRİ MENKUL VE 31 ŞİRKETE EL KONULDU
* ŞAHİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
- SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 41 KİŞİ YAKALANDI
* SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİS OPERASYONU
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* FİRARİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI
"SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK VE YÖNETMEK" SUÇUNDAN ARANAN FİRARİ ŞERAFETTİN DADAŞ ALANYA'DA YAKALANDI
* SON 105 GÜNDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 96 OPERASYON DÜZENLENDİ
- 2 BİN 179 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
- 500'E YAKIN KİŞİ TUTUKLANDI
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