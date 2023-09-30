SUÇ ÇETELERİ NASIL ÇÖKERTİLDİ? Operasyonların perde arkası

Burada göç olayı çok ciddi bir oldu. Hem merkezi Türkiye'ye gelmek isteyenler var buna ek olarak insan kaçakçılarının ağına düşenler var. Bunların bir uluslararası iletişimi var. Kendi aralarında ağlarını genişletmiş durumdalar. Bazı istihbarat örgütleri açık söyleyelim bu suç şebekelerini kullanma eğilimine giriyor. Bunu maşa tutmak gibi düşünün Ülkelerin içinde sokakları karıştırmak gibi planlar…Türkiye'nin bu faaliyetleri Türkiye'ye karşı hamle yapmaya çalışanları da çökertmektedir."