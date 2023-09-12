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Çete lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Çete lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı!

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Öte yandan 'Kaplan' çetesine yönelik yapılan operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI

Ankara'da gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan birden fazla suçlamayla tutuklandı. Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

YERALTI ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik operasyon devam ediyor.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirilmişti. Ekiplerin çeteye yönelik operasyonları hız kesmiyor.

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