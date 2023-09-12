Çete lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı!

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirilmişti. Ekiplerin çeteye yönelik operasyonları hız kesmiyor.