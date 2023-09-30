Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrette düzenleme nasıl olacak?

Asgari ücret çalışanlarımız açısından son derece önemli. Ancak asgari ücretin işveren açısından da bir maliyeti var. İşverenlerimizin, ihracatçılarımızın uluslararası rekabeti artırması için destekler var. Türkiye genelinde her iş için aynı asgari ücret uygulanıyor. Kobi ağırlıklı bir sistem var ve onların zorlanmayacağı bir asgari ücret olacak. Burada uzlaşmaya dayalı bir formül olacak.