Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrette düzenleme nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl sonunda asgari ücrette yükü hafifletmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı, "Önceliğimiz vatandaşımızın refahını üst seviyeye çıkarmak" dedi. Peki asgari ücrette düzenleme nasıl olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
Bakan Işıkhan, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi ve "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" dedi. Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu ifade etti.
Peki asgari ücrette düzenleme nasıl olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.
İsa Karakaş'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Asgari ücretin önceki yıllardan çok yüksek olacağını söyleyebilirim. Asgari ücret için belirli bir takvim işliyor. Yarın Meclis açılıyor bundan 2 hafta sonra bütçe görüşmeleri başlayacak. Bunun devamında aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak.
Geçtiğimiz yıl 2022 aralık ayına baktığımız zaman asgari ücret yüzde 54,66 oranında bir zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 25,5'di. Burada yüzde 2 kat fazla artış sağlanarak ciddi bir refah payı verildi.
Bu sene enflasyonun geçtiğimiz yıla göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz bunun yanında Orta Vadeli Programı göz önünde bulundurduğumuz zaman temmuz-aralık ayları enflasyonun yüzde 38'leri bulacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu pencereden bakıldığında asgari ücrete yüzde 60 oranından zam bekliyorum. Burada karşımıza çıkan rakam 18 bin 250 TL civarında olacak.
Asgari ücret çalışanlarımız açısından son derece önemli. Ancak asgari ücretin işveren açısından da bir maliyeti var. İşverenlerimizin, ihracatçılarımızın uluslararası rekabeti artırması için destekler var. Türkiye genelinde her iş için aynı asgari ücret uygulanıyor. Kobi ağırlıklı bir sistem var ve onların zorlanmayacağı bir asgari ücret olacak. Burada uzlaşmaya dayalı bir formül olacak.
Ancak geçmişteki verileri göz ününde bulundurduğumuz zaman en az yüzde 60 oranında bir zam bekliyorum. Burada tüm kesimlerle bir orta yol bulunacaktır."
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