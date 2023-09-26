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İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütünün elebaşı yakalandı

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Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütünün elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELE BAŞI YAKALANDI. BURSA İNEGÖL MERKEZLİ 4 AYRI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEFECİLİK, YAĞMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINI ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLEYEN 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

6 MİLYAR TL DEĞERİNDE GAYRİ MENKULE EL KONULDU. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI ARALIKSIZ MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ.

#Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

ŞEHİR EŞKİYALARININ TEPELERİNE BİNECEĞİZ. ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ!

HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARIN HER AN ENSELERİNDEYİZ!

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