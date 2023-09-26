İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütünün elebaşı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELE BAŞI YAKALANDI. BURSA İNEGÖL MERKEZLİ 4 AYRI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEFECİLİK, YAĞMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINI ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLEYEN 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
6 MİLYAR TL DEĞERİNDE GAYRİ MENKULE EL KONULDU. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI ARALIKSIZ MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ.
#Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
ŞEHİR EŞKİYALARININ TEPELERİNE BİNECEĞİZ. ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ!
HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARIN HER AN ENSELERİNDEYİZ!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri... MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…