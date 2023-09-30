30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SUÇ ÇETELERİ NASIL ÇÖKERTİLDİ? Operasyonların perde arkası

SUÇ ÇETELERİ NASIL ÇÖKERTİLDİ? Operasyonların perde arkası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 12:56
Son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlarla çeteler tek tek çökertildi. Son 105 günde suç örgütlerine 96 operasyon düzenlendi. 2 bin 179 kişi gözaltına alındı. 500'e yakın kişi tutuklandı. Operasyonların perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB’de göç politikası tartışması!
AB'de göç politikası tartışması!
NATO’dan Kosova hamlesi!
NATO'dan Kosova hamlesi!
Ege Denizi’nde deprem!
Ege Denizi'nde deprem!
Suç çeteleri nasıl çökertildi?
Suç çeteleri nasıl çökertildi?
Hatay’da yeni şehir böyle olacak!
Hatay'da yeni şehir böyle olacak!
FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı!
Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı!
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Sivil bir anayasa neden gerekli?
Sivil bir anayasa neden gerekli?
Kahverengi kokarca böceği istilası!
Kahverengi kokarca böceği istilası!
Hatay’da moloz dağları!
Hatay'da moloz dağları!
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama!
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama!
Daha Fazla Video Göster