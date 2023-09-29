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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şahinler çetesi çökertildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şahinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul merkezli 7️ ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi” dedi. Operasyonda mete lideri Mehmet Şahin dahil 4️1 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7️ ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi" ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre; çete lideri Mehmet Şahin dahil 4️1 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, "Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" mesajını verdi.

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMALARI:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
41 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda:
-16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek
-2 av tüfeği,
-3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

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