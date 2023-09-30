Yeni dönemde Türkiye'nin gündemi ne olacak? Meclis maratonu hızlı başlayacak
Yeni yasama yılı yarın başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni anayasadan, evlilik kredisine, kentsel dönüşüm yasasından tezkerelere kadar birçok konu gündemde olacak. Meclis’te yeni dönemde izlenecek yol haritasına dair bilgileri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Türkiye Büyük Millet Meclis'i yarın yeni yasama dönemi için toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir açılış konuşması yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın sivil anayasa konusunda bir çağrı yapması da gündemdeki yerini koruyor.
Öte yandan Meclis maratonu hızlı başlayacak. Kentsel dönüşüm yasası çıkacak, Aile ve Gençlik Bankası Kurulacak. Deprem, kentsel dönüşüm, yeni anayasa, vergisiz telefon önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Vekillerin ilk mesaisi yeni torba yasa üzerine olacak.
Meclis'te yeni dönemde izlenecek yol haritasına dair bilgileri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. Faruk Erdem, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında önemli başlıklar yer aldığını anayasa çağrısından ekonomi gündemine kadar mesajlar vereceğini söyledi.
Faruk Erdem'in canlı yayında anlattıkları:
"Meclis önümüzdeki dönem milyonları ilgilendiren bir düzenleme serisini çıkartmak durumunda. Bunun yanında 17 Ekim'de 2024 yılı bütçesi gelecek. 3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Meclis'te bir sunum yapacak. Para politikalarından Merkez Bankası'nın duruşu, fiyat istikrarı için verilen mücadele konusunda vekiller bilgilendirilecek. Aynı gün eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Aralık ve ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili 3 aylık enflasyon verisi elimizde olacak. Yasal düzenleme ile çıkması gereken bazı konular var. Netice itibarıyla ücretlere rutin artışlar yapılıyor ama ek artış yapılacaksa veya bir refah payı verilecekse onun yasa ile çıkması gerekiyor. Meclis'in önünde ciddi dosyalar var.
Ekonomi yönetiminin ciddi bir mesai dönemi olacak. Bütçe Meclis'e geldiğinde birçok başlıkla ilgili bazı ipuçlarını göreceğiz. Sosyal ödemeler, ücretler ve vergilerle ilgili önemli ipuçları alacağız. İlk gündeme alınacak konulardan birisi kentsel dönüşüm konusu olacak. Bu yasa ile bazı engellerin ortadan kaldırılması söz konusu olacak. Kentsel dönüşümü mevzuat olarak ne engelliyorsa o ortadan kaldırılacak. Artık insanların inisiyatifine bırakılmayacak kadar ciddi bir konu olduğunu 6 Şubat'ta gördük. Burada İstanbul özelinde de bir düzenleme yapılacak. Aslında yeni düzenlemede İstanbul öne çıkacak. Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak yeni bir başkanlık ve genel müdürlük kurulması planlanıyor.
Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Bu bildiğimiz anlamda şubeleri olan bir banka modeli değil. Bu bir fon gibi olacak. Norveç de böyle bir sistem var. Buranın gelirleri petrol doğal gaz ve madenlerden gelecek ve sosyal yardımların birçoğunu finanse edecek. Pilot olarak uygulama deprem bölgesinde başlayacak. Burada yasal düzenleme ile hemen kurulmasının ardından ilk finanse edeceğini konu evleneceklere kredi olacak. Burada 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli bir kredi olacak. 150 bin lira olarak düşünülüyor ve faizsiz olacak. Burada aslında 6 yıl sonraki bir taksiti düşünürsek hibeye benzer bir kredi sistemi olacak.
Bunun arkasından ev kadınına emeklilik ve sosyal güvence meselesi var. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortasının 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bunu da Aile ve Gençlik Bankası karşılayacak. 18 yaşını geçmiş herkes isteğe bağlı sigortaya başvuru yapabilir. Bugün ödenen para 4 bin 200 lira civarında aylık olarak. Asgari ücretin yüzde 32'isi ödeniyor. Bunun 3'te 1'ini devlet ödediği zaman 2 bin lira civarında bir ödeme ile emeklilik süreci başlamış olacak. Kadınlara yönelik erken emeklilik getirilebilir yıpranma payı düşünülerek.
Emeklilere yönelik bir ara zam ya da iyileştirme söz konusu. Rutin artış bilindiği gibi ocak ayında olacak. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik artış birçok emeklinin özellikle 7 bin 500 TL'nin altında alan emeklilerin maaşlarında görece olarak hiç zam yapılmamış gibi oldu. Dolayısıyla en alt seviyeden başlayarak burada bir iyileştirme söz konusu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları bunun çalışmasını yaptılar. Burada birkaç formül ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ün sonuna kadar bu işin çözüleceğini söyledi. Burada ben bir taban maaş artışını bekliyorum. Onun dışında emekliler enflasyona göre bir artış alacak. Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi yüzde 65'ti. Altı aylık rakamlar ortaya çıktığında yüzde 38'lik bir zam olacak. Bu da 6 aylık zam olacak. Memur emeklilerine bakıldığı zaman yüzde 49'luk bir oran var. Taban maaşın yükseltilmesi söz konusu 10 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor. Ben ocak ayında yüzde 50 oranında bir artış bekliyorum. Zaten enflasyona bakıldığı zaman o sonuç ortaya çıkıyor.
100. yıl ikramiyesi çok konuşuluyor. Nereden çıktığı tam bilinmiyor hatta AK Parti MYK'da konuşulduğu söyleniyor. Ancak ben böyle bir sürpriz olursa şaşırmam. Ama şu anda resmi bir açıklama yapılmadığı için bunu olacak gibi söylemek yanlış olur. Ben de bunları duydum ekranlarda konuştuk ancak insanları beklenti içine sokmamak gerekir. Şu anda resmi bir açıklama yok."
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