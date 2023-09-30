Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak? Meclis maratonu hızlı başlayacak

Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Bu bildiğimiz anlamda şubeleri olan bir banka modeli değil. Bu bir fon gibi olacak. Norveç de böyle bir sistem var. Buranın gelirleri petrol doğal gaz ve madenlerden gelecek ve sosyal yardımların birçoğunu finanse edecek. Pilot olarak uygulama deprem bölgesinde başlayacak. Burada yasal düzenleme ile hemen kurulmasının ardından ilk finanse edeceğini konu evleneceklere kredi olacak. Burada 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli bir kredi olacak. 150 bin lira olarak düşünülüyor ve faizsiz olacak. Burada aslında 6 yıl sonraki bir taksiti düşünürsek hibeye benzer bir kredi sistemi olacak.