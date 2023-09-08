08 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Balat çetesine Balat’a girme yasağı! Balat’a girerlerse tutuklanacaklar
İstanbul'un tarihi semti Balat'ın adı son dönemde bir suç örgütüyle anılıyor. Köhne binalara ve boş arsalara el koymaya çalışan şuç örgütü geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla çökertildi. Bazı şüpheliler serbest bırakıldı. Ama mahkeme ilginç bir kısıtlama koydu. Yargılama sürecince hiçbiri Balat'a giremeyecek.