Balat çetesine Balat’a girme yasağı! Balat’a girerlerse tutuklanacaklar

İstanbul'un tarihi semti Balat'ın adı son dönemde bir suç örgütüyle anılıyor. Köhne binalara ve boş arsalara el koymaya çalışan şuç örgütü geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla çökertildi. Bazı şüpheliler serbest bırakıldı. Ama mahkeme ilginç bir kısıtlama koydu. Yargılama sürecince hiçbiri Balat'a giremeyecek.

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