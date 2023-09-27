27 Eylül 2023, Çarşamba
Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sabah saatlerinde duyurduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı. Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda fırıncılık kisvesi altında tefecilik yapan çetenin vatandaşlardan topladığı paraların 2 milyonluk kısmı çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinden çıktı.
Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 10:57
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