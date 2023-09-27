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Haberler Galeri Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sabah saatlerinde duyurduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı. Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda fırıncılık kisvesi altında tefecilik yapan çetenin vatandaşlardan topladığı paraların 2 milyonluk kısmı çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinden çıktı.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 10:57
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Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

Jandarmanın 8 aylık süreçte derinden ve sessiz yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 40'dan fazla şikayetçinin olduğu bu sayının artacağı bildirildi.

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Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler İnegöl'e çevrilirken operasyonun detayları ortaya çıktı.

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Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi.

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Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.'nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör,5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.

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Çamaşır makinesinden 2 milyon lira çıktı! Terkinler çetesine operasyonda yeni detaylar: Spor kulübüne sponsor bile olmuşlar

Ayrıca ilk belirlemelere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen; şirket, konut ve araçları da içeren, yaklaşık 6 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.